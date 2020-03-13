英镑/美元随着美元反弹而跌穿1.25，关注美国消费者信心

英镑/美元已经跌穿心理大关1.25，至时段新低，并且下看年内低点。这是英镑连续第四个时段兑上涨的美元走弱。

美国政府债券殖利率强力反弹助涨美元。各国央行，尤其是美联储和日本央行最近推出的举措，加上对更多支援政策的期待，令冒险情绪回暖，从而冲击对美债等避险资产的买需，进而推高殖利率与美元。

冒险情绪的急速回暖也明显体现于美国股票市场。继欧洲时段反弹5%之后，股指期货触及涨停板。

虽然交易员越来越相信，美联储将在下周的FOMC会议上降息100个基点，美元还是反弹。降息预期在正常情况下本来利空美元。