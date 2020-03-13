英镑/美元随着美元反弹而跌穿1.25，关注美国消费者信心

英镑/美元已经跌穿心理大关1.25，至时段新低，并且下看年内低点。这是英镑连续第四个时段兑上涨的美元走弱。
美国政府债券殖利率强力反弹助涨美元。各国央行，尤其是美联储和日本央行最近推出的举措，加上对更多支援政策的期待，令冒险情绪回暖，从而冲击对美债等避险资产的买需，进而推高殖利率与美元。
冒险情绪的急速回暖也明显体现于美国股票市场。继欧洲时段反弹5%之后，股指期货触及涨停板。
虽然交易员越来越相信，美联储将在下周的FOMC会议上降息100个基点，美元还是反弹。降息预期在正常情况下本来利空美元。
英国央行会议记录 – 有更多的降息空间
与此同时，在英国央行发布紧急会议的记录之后，英镑下跌。英国央行在当时的紧急会议上投票降息，从0.75%下调至0.25%。会议记录显示，英国央行预测英国经济活动在接下来几周乃至数月降温；在整个二季度数据开始陆续发布之际，央行将能够更清楚地了解经济受冲击的程度。英国央行相信依然拥有应对工具，并且可能再次减息。
英镑似乎也对英国首相应对新冠疫情的措施表示质疑。英国的学校仍在正常教学，而与此同时，其它欧洲国家和美国正开始关闭学校。英国到现在都没有禁止大规模公众集会。对应对举措缺乏信心意味着，随着病毒失控性扩散，可能对金融造成更大的冲击。
在担心疫情冲击经济之余，英镑交易员同样担心其影响后脱欧时期的贸易谈判。下周的谈判已被搁置，本就不充裕的谈判时间遭到进一步挤压。
关注美国消费者信心
关注美国消费者信心数据。这次是关于3月的数据，将披露新冠疫情的影响。预期值为自2月金融危机以来第二高读数101跌至95。到目前为止，美国经济尚未经历大规模的关闭，但并不意味着美国消费者的想法没有发生改变。市场已经计入新冠疫情严重冲击经济，只要消费者信心保持相对乐观，美元就有望守住涨幅。
英镑/美元需要关注的价位
英镑/美元跌穿1.25，正交投于5个月新低。该货币对交投于其50、100和200期均线下方，发出看跌信号。
英镑/美元报在日内低点1.2466。支撑位可见于1.2450和去年10月以来低点1.2350。
支撑位可见于今天高点1.2625、200期均线1.2705和3月3日低点1.2745。