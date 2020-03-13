英镑/美元随着美元反弹而跌穿1.25，关注美国消费者信心


英镑/美元已经跌穿心理大关1.25，至时段新低，并且下看年内低点。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/13 20:31:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英镑/美元已经跌穿心理大关1.25，至时段新低，并且下看年内低点。这是英镑连续第四个时段兑上涨的美元走弱。

美国政府债券殖利率强力反弹助涨美元。各国央行，尤其是美联储和日本央行最近推出的举措，加上对更多支援政策的期待，令冒险情绪回暖，从而冲击对美债等避险资产的买需，进而推高殖利率与美元。

冒险情绪的急速回暖也明显体现于美国股票市场。继欧洲时段反弹5%之后，股指期货触及涨停板。

虽然交易员越来越相信，美联储将在下周的FOMC会议上降息100个基点，美元还是反弹。降息预期在正常情况下本来利空美元。





英国央行会议记录 有更多的降息空间

与此同时，在英国央行发布紧急会议的记录之后，英镑下跌。英国央行在当时的紧急会议上投票降息，从0.75%下调至0.25%。会议记录显示，英国央行预测英国经济活动在接下来几周乃至数月降温；在整个二季度数据开始陆续发布之际，央行将能够更清楚地了解经济受冲击的程度。英国央行相信依然拥有应对工具，并且可能再次减息。

英镑似乎也对英国首相应对新冠疫情的措施表示质疑。英国的学校仍在正常教学，而与此同时，其它欧洲国家和美国正开始关闭学校。英国到现在都没有禁止大规模公众集会。对应对举措缺乏信心意味着，随着病毒失控性扩散，可能对金融造成更大的冲击。

在担心疫情冲击经济之余，英镑交易员同样担心其影响后脱欧时期的贸易谈判。下周的谈判已被搁置，本就不充裕的谈判时间遭到进一步挤压。

关注美国消费者信心

关注美国消费者信心数据。这次是关于3月的数据，将披露新冠疫情的影响。预期值为自2月金融危机以来第二高读数101跌至95。到目前为止，美国经济尚未经历大规模的关闭，但并不意味着美国消费者的想法没有发生改变。市场已经计入新冠疫情严重冲击经济，只要消费者信心保持相对乐观，美元就有望守住涨幅。

英镑/美元需要关注的价位

英镑/美元跌穿1.25，正交投于5个月新低。该货币对交投于其50、100和200期均线下方，发出看跌信号。

英镑/美元报在日内低点1.2466。支撑位可见于1.2450和去年10月以来低点1.2350。

支撑位可见于今天高点1.2625、200期均线1.2705和3月3日低点1.2745。



相关主题： 英镑 Dollar Coronavirus

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

重点关注：英镑/美元和DAX指数- 嘉盛官网
Fiona Cincotta
四月 13, 2022 03:55 上午
    本周重点关注货币对：英镑/美元- 嘉盛官网
    三月 15, 2022 03:43 上午
      一周交易员持仓报告：主动型基金的黄金多头持仓创下3个月之最- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      二月 28, 2022 01:55 上午
        英国央行加息推动英镑飚升- 嘉盛集团官网
        Matt Weller CFA, CMT
        十二月 17, 2021 02:56 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。