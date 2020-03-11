英镑/美元降息后表现顽强，预算案随后登场

英镑/美元正在收复英央行周三早间紧急降息50个基点后的失地。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/11 15:02:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英镑/美元正在收复英央行周三早间紧急降息50个基点后的失地。在利率自0.75%下调至0.25%后，财政大臣可将于今天晚些时候公布更为重要的英国预算案。

面对新冠肺炎疫情风险，英央行已追随美联储出手降息，以支持英国经济。此举应可在预期的供应/需求冲击到来之前帮助提振消费者和企业信心。未来几周，供应/需求冲击不仅将波及整体经济，还会对规模更小的企业造成更为严重的影响。

英央行强调，风险情绪和经济增长前景明显恶化。降息无疑是一项有力举措，如有必要，英央行还可能进一步动作（其中包括额外量宽）。英央行降息后，接下来，今天晚些时候财政大臣将发布预算案。这是一种综合措施的全新尝试，将提振信心的必要性置于英央行保持独立性的要求之前。这里的关键是综合措施。

接下来看预算案

英国财政大臣里希•苏纳克的预算案可说是今天所有事件中更重要的一个。预计预算将主要用于英国国民保健服务（NHS）和企业，以帮助它们度过未来非常艰难的几个月。

料财政大臣将慷慨解囊，努力限制新冠疫情对英国经济的影响。投资者将密切关注预算案中强有力的短期措施和支出计划，这些计划将可防止经济所面临的非常严重但短暂的冲击转变为更为根深蒂固的长期问题。

如果市场认为英国财政大臣苏纳克的预算案在支持经济方面力度不够，英镑可能会下跌。

英镑/美元重点关注水平

降息消息一出，英镑/美元应声下跌100点，创下一周新低。但汇价正在收复失地并重回正值区间，目前交投于1.29。

虽然英镑/美元在前一交易日中交投于下降趋势线上方，但并未守住其上。如持续升穿1.2970美元，则可能扭转当前看跌趋势。

即时支撑落在1.2828（今日低点），然后是1.2725（2月28日低点）和1.2705（200天移动均线）。

阻力位在1.2970（趋势线），然后是1.3130（昨日高点)和1.32（周一高点)。



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