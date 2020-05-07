英镑/美元于英央行会后反弹

在英央行过去两月大手笔动作后，安德鲁•贝利及其同僚今天投票决定维持货币政策不变，市场对此反应积极。英镑/美元上涨0.2%至1.2377盘中高点，英央行以7比2的投票结果决定维持利率不变。仅两名成员持反对意见这一事实被认为利好英镑。

在新冠肺炎危机早期，英央行两次下调利率至0.1%历史最低值，并将量宽规模扩大2000亿英镑。和美联储和欧央行一样，英央行也在采取重大举措后开始评估政策效果和当前情境。英央行希望了解，随着封锁措施逐步放松，迄今采取的各种政策对英国经济提供了那些支持。

英央行行长安德鲁•贝利重申，英央行随时准备进一步放松货币政策。

可怕的预测数字

尽管英央行对英国经济前景表示悲观，英镑仍成功守住涨幅。这些悲观预测包括：GDP萎缩14%，失业率上升，缓慢的复苏可能会拖到明年。通胀率预计将下降到1%以下。

鉴于这种可怕的预测数字，进一步量化宽松几乎是必然的，这只是个时间问题。

现在，人们将注意力将转向鲍里斯•约翰逊及其封锁措施退出策略，预计他将于周日宣布退出策略。

美国初请失业金人数

接下来的焦点为美国初请失业金人数。预计5月1日当周将有300万美国人申领失业保险金。随着新冠肺炎危机进一步蔓延至劳动力市场，7周内总申领人数将达到3300万，占美国劳动力的20%。虽然本周数据将较最高值下降56%，但仍然令人瞠目，尤其考虑到有几个州已经解除了封锁限制，且金融危机期间的初请失业金人数峰值是66.5万人。

尽管早前所发数据带来的冲击已成过去，但在明天非农就业报告出炉前，市场仍需要时间消化，其中还包括了昨天公布的2020万私营部门失业数据。

重点关注水平:

英镑/美元自盘中低点反弹，升穿1.24。货币对仍守在4小时图50 均线下方。一旦突破1.2450(50均线)，或有更多多头入场，推动价格攻入阻力1.2486(5月5日高点)，然后是1.2640/50(4月30日和4月14日高点)。

即时支撑位见于1.2310(今日低点)，然后是1.2247(4月21日低点)