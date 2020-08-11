英国劳动力市场出现裂痕，英镑/美元走弱









英国失业率仍坚定守在3.9%的历史低位而没有一如预期上升至4.2%。但好消息仅限于此。英国劳动力市场开始出现裂痕，而且裂痕不小。英国失业金申请人数，即注册申请失业救济金的人数，攀升至94400人，远高于1万人的预期值，而且前值减少了2.8万人。仅上月，因为疫情危机，英国减少8.1万个工作岗位。我们突然看到那些一直不在休假计划中的员工开始陆续出现在统计数字里。随着政府慢慢减少对保留工作岗位的支持，这种趋势在未来数据将继续存在。随着政府撤回支持，这些数字将恶化。英国央行预计失业率将达到7.5%。本月迄今我们已经听闻多个巨头，主要来自酒店业与零售领域宣布裁员。随着900万临时休假的员工或回到工作岗位或排除领取失业金，裁员的企业将越来越多，成为普遍现象。重要的是，7月消费呈现回归常态的迹象。为了维持支出、保留就业岗位，随着政府结束支撑措施，消费需要回暖。平均收入下降1.2%，同样差于下降1.1%的预期值。人们越来越担心，封锁后的劳动力市场危机可能阻碍迄今为止稳健的经济复苏。关注明天的GDP现在焦点将转向定于明天发布的英国GDP报告。继一季度下降2.2%后，预期此次GDP萎缩20.5%左右。投资者尤其迫切地希望知道，经济目前的反弹速度有多快。我们知道，4月GDP萎缩20.4%，5月反弹1.8%。6月非必需品商店的重新营业激励消费支出、促使工厂恢复生产。6月GDP读数如果强劲，可能帮助带动季度数字回到15%以上，并提升围绕着V形复苏的乐观期待。关于英镑/美元图表上述劳动力市场数据发布之后英镑/美元下跌。失望于失业金人数规模之大，市场将英镑/美元自数据发布前的1.31向下推低，4小时图击穿50期简单均线，但上涨通道保持完好。支撑位可见于1.3025（上升趋势线），如果失守，可能先后下看1.2980和1.29。但若回到50期简单均线1.3085上方，有望上摸至1.3115。英镑/美元图表