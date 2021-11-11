英美加息预期差距收窄，英镑/美元反弹势竭- 嘉盛集团官网

在外汇交易者看来，如果说上周是“央行周”那么本周无疑是“通胀周”。正如我的同事Matt Simpson在文章《中国A50指数因工业品出厂价格指数触及26年高点而下破》及Joe Perry在文章《美国CPI：创下近30年最高点！黄金逼近5个月高点》中所指出的，美国和中国这两大经济体的物价压力正加速上升至数十年高点。

美国的CPI尤其引人瞩目，交易者眼下思考，通胀读数持续接近该水平（甚至物价压力继续升级）是否可以促使美联储接下来数月加快缩表进程甚至在缩表进程完成之前的明年上半年加息。（包括我自己在内的）很多分析师就在本周初都还认为美联储未来8个月按原计划行事，所以，最新CPI报告引起的思考确实是一个重大变化。

在最新CPI报告的作用下美元不出所料成为当天最强主要货币，此文发稿时兑每个主要对手货币斩获的涨幅在10点子到100点子不等。我们强调了对货币政策预期的改变，其中受影响最深的莫过于英镑/美元。

上周此时交易者的预期为英国央行很快加息、美联储保持现状最少到明年7月，而在看到上周英国央行的温和立场和最新火热的美国通胀报告之后，这种加息预期的差距正在收窄。英国央行似乎还是有可能早于美联储“启动”，但因为交易者重新评估这两个“特殊关系”国家之间的滞后长度，英镑/美元继续承压。

接下来看图表。英镑/美元过去几个月的高点不断下降并且10月份的逆势反弹缓解了超卖状态，展望后市，如果确定下破至1.3412下方的年内新低，则可能打开持续下跌的空间，下档的重要支撑位在较遥远的1.3200下方，那是2020年-2021年反弹行情的38.2%回档位。只要反弹未能守住其100天指数移动均线（目前落在1.3730附近），阻力最小的方向可能仍然是向下。

来源: TradingView, StoneX

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