交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网

交易员持仓报告 – 截至周二（9月20日）：

大型投机者对欧元期货合约的持仓翻转为净多头

美元指数期货的净多头合约下降，当周降幅为 2020 年 12 月以来最大。

交易员对纽元期货合约的空头持仓为 15 周最高

加元持仓接近于翻转为净空头

欧元/美元期货合约持仓：

上图最引人瞩目的地方是欧元/美元继续暴跌而市场空头持仓正在减少。我们曾在数周前警告，净空头持仓接近于情绪极值，也是从那以后空头持仓降至3个月低点。背后的原因是空头回补。空头了结了8.15万张合约，且多头持仓极少。但价格继续下挫，明显暂未达到情绪极值 – 即使持仓情况暗示已经到达。我们也应计入这个因素，即CFTC报告是在上周FOMC会议透露强硬姿态之前编制的，部分空头或已重返市场。

交易员持仓报告 – 截至周二（9月20日）：

大型投机者连续第 6 周削减黄金期货合约净空头

白银期货合约净空头持仓接近于翻转为净多头

对铂金期货合约，交易员持仓转为净多头

黄金期货合约持仓：

大型投机者对黄金的信心整体上继续减弱，净多头持仓连续第6周减少，至2019年5月以来最低点。但主动型基金对金价走势的看法明确得多：净空头持仓升至2018年11月以来最高点。总空头持仓连续第6周增加，而总多头持仓连续第6周减少。在美联储保持强硬姿态之际，黄金难以构建看涨基础。也许我们要等到预期中的经济衰退变成事实 - 美联储可能随之降息 - 黄金才有可能具备收复避险地位。

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