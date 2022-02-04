英国央行会议简要回顾：意料之中又有意料之外- 嘉盛集团官网

英国央行宣布加息25个基点，这样的决策符合预期。但9名成员中有4名成员投票支持加息50个基点，所以加息幅度差点就达到50个基点。这点出乎市场意料，英镑因此全线飚升。关于这次票数非常接近的投票，央行行长Baily表示，成员们就应该渐进式收紧银根还是现在就大举行动释放信号展开了激辩。

Baily此前就曾透露，一旦利率达到0.5%，英国央行就可能开始收窄其资产负债表。事实也确实如此。英国央行在2月3日加息后表示，将停止到期资产收益的再投资，开始减持债券。（央行行长表示，利率达到1%时可能考虑直接出售债券。）央行成员亦表示，预测春季通胀升至7.25%左右，但2年内回到略高于2%目标的水平。

Baily在新闻发布会期间进一步阐述，看到了很多家庭收入缩水，央行在强劲通胀和削弱成长之间进行取舍。他指出，今后会继续加息，但不要因此假设央行将启动一长串的加息。Baily补充指出，加息不是因为经济增长狂热，而是因为不加息通胀就不大可能回到目标水平。

本次会议加息25个基点的决策符合预期，但5：4的投票比例还是出乎市场意料。英镑/美元旋即上涨，自1.3564上冲至1.3627，且随后一直在该区间内震荡。

来源: Tradingview, Stone X

英镑/美元自2021年6月1日在1.4250附近构筑短线顶部以来高点不断下降，于12月8日在一个下降楔形形态内，即1.3170附近筑底。该货币对随后向上打破此形态并在1月13日进入由多个阻力组成的1.3710 - 1.3740区间，包括下降趋势线、200天均线、水平阻力位和2021年6月1日高点到12月8日低点行情的50%回档位。自那以后，英镑/美元一直交投于50天均线和200天均线组成的区间内，两者分别落在1.3430 和 1.3709。

来源: Tradingview, Stone X

第一个阻力在下降趋势线1.3650附近，然后是200天均线1.3709附近、1月13日高点1.3749和前述行情的61.8%回档位与10月20日以来高点1.3836。水平支撑位在1.3461，如果攻克，下看50天均线1.3430、1月27日低点1.3358和水平支撑位1.3278附近。

英国央行宣布加息25个基点的决策符合预期，但内部分歧甚深，有接近半数的成员投票支持加息50个基点。Bailey一方面警告今后继续加息，另一方面指出加息的原因不在经济而在通胀。请关注英国通胀数据，寻找英国央行下一步决策的线索。

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