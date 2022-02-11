通胀涨至高位，但现阶段“多高”还重要吗？ - 嘉盛集团官网

正如我们之前所预测，美国CPI年率报在7.5%，高于7.3%的预期值和7.0%的前值。市场、政府、美联储都知道通胀高涨，美联储还曾表态将于3月加息。唯一不知道的似乎是，美联储将加息25个基点还是50个基点？那么，在看到CPI表面读数与核心读数双双高于预期之后，美元为什么先是马上上涨但在1小时后调头向下？

这很大程度上和高位通胀数据的增量部分蕴含的信息量有关。比如，在2021年夏季美国经济活动重启的高峰期，非农就业报告的预期值为新增1,000,000以上。如果实际新增1,200,000，两者之间不存在太大的差别，都是很大的数字。CPI数据的情况也是如此。7.3%的年率预期值很高，7.5%的实际读数更高。但这重要吗？不管通胀率是7.0%还是7.5%，反正都是相对较高的读数。而且，美联储主席鲍威尔早在上次FOMC新闻发布会上告知市场，FOMC考虑在3月加息。所以，今天的CPI数据无论符合预期还是高于预期，都没有刷新美联储的加息时间。

美元指数小时图自95.52上涨至96.00高点并形成射日之星形态，表明价格可能调头向下。事实上随着交易者意识到CPI数据的增量没有提供新的信息，美元指数也确实转跌。

来源: Tradingview, Stone X

英镑/美元同样如此。该货币对先是在美国CPI数据发布时自1.3580高点下跌至1.3524，但1小时后上涨，至日图新高1.3644，比低点高出120点子。

来源: Tradingview, Stone X

英镑/美元日图从1月13日低点到1月27日高点行情的61.8%回档位，即1.3358附近不断上涨，但在过去6个时段陷于1.3490 - 1.3628区间。在上述CPI数据的帮助下打破三角旗，摸至2021年8月2日以来下斜趋势线，随后调头向下并回到三角旗内。这是一次假突破吗？

来源: Tradingview, Stone X

今天高点1.3644现成为第一个阻力位（也落在下斜趋势线），第二阻力位在1月13日以来高点1.3749，接着是三角旗目标上方不远处与水平阻力位和2021年6月1日高点到12月8日低点行情的61.8%回档位共同组成的阻力带，即1.3837附近。支撑位在今天低点与三角旗下轨趋势线1.3523、1月28日低点1.3365、水平支撑位1.3278。

今天公布的美国CPI数据涨至高位，甚至高于预期。但交易者在数据“过高”时应当警惕，要判断数据是否够高。慢慢的，增量部分不再令人“惊喜”，就会出现今天CPI数据发布后第1个小时那样的情况。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan