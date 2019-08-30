FTSE小幅上涨，等待更多脱欧消息

周五早盘，FTSE上涨32点左右。这次保守的反弹行情中领涨的是MicroFocus International，该股昨天暴跌。

美国市场隔夜谨慎上涨，当日涨幅达到两周之最（标普500涨1.27%）。市场仍牢牢盯住中美贸易对话进展。

英镑休整等待更多脱欧消息

在外汇市场，交易员从英国首相周初暂时关闭议会的提议中回过神来。英镑兑其它货币目前守住阵地，但可能受到更多相关消息的打压。

反对党领导人表示，面对政府将10月31日脱欧期限前的辩论时间缩至最短的企图，周末将加紧制定出下一步的应对计划。

议会与越来越团结的反对派当然不可能悄然做出让步，所以下周可能有更多的冲突（工党已在寻求紧急辩论）。对政府提出不信任投票的可能性极高。

白银跑赢黄金

在大宗商品市场，过去一周左右白银价格加速上涨并且跑赢黄金，8月上涨13%。银价表现亮丽的部分原因可能是ETF买盘，也反映出投资者面对愈发震荡的股市对白银市场表现出来的浓厚兴趣。

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