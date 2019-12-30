FTSE在清淡的交投中下跌

在因圣诞而片刻停顿之后，一些困扰市场的关键问题正在卷土重来。中美贸易谈判似乎取得了进展，与此同时欧盟与美国在关税问题上僵持不下。欧盟贸易专员周一表示，希望在1月与美国贸易代表会晤时就欧盟/美元贸易规则进行磋商并解决争议，比如美国针对欧洲钢铁与铝、汽车以及与欧洲补贴空客相关的、总计75亿美元的商品征收关税。

FTSE今天早上震荡下跌，其中零售商、电信、石油与金属生产商首当其冲。圣诞前陷入争议漩涡的NMC Health领涨。

库存减少，油价上涨

本年度最后一份EIA原油库存报告显示，美国对原油的需求意外增加。数据显示，库存减少550万桶。纵向比较后我们发现，当前储备水平仍比冬季平均水平高约2%，并且原油总库存现为4.414亿桶。该报告激起一些投机买盘，帮助布伦特原油上涨0.48%，收复周末的巨大跌幅。

英镑重拾涨势

英镑继续反弹，兑美元报在1.3120，兑欧元报在1.1199。英国大选后脱欧前景越来越明朗，进而利好英镑。虽然自大选后高点略微回落，过去一周依然上涨了6.63%。