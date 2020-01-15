贸易乐观情绪与企业财报推高FTSE

预计于今天晚些时候签署的中美贸易协议，与一些企业财报帮助推动FTSE开盘上涨。尽管今天早上气氛乐观，但旷日持久的贸易冲突的影响不能忽视。在欧洲，德国经济“伤势”最重，其GDP增长率降至2013年以来最低。目前除了FTSE，其它所有欧洲指标都下跌，表明为使中美和解的影响显现，需要的不仅仅是今天对贸易协议的签署。 房地产公司的股价因财报上涨 房屋营建商Persimmon的财报反映了英国楼市的整体状况：营收年率下降并且公司下调对2020年销售的指引。但Persimmon的股价与Barratt Development的股价上涨，原因在于12月大选后发布的最近楼市数据显示，抵押许可与房价数字小幅上升。这种改善属于可在未来延续的景象抑或只是数月不确定性后短暂的平稳，特别是在脱欧完成之后的发展方向，仍有待观察。 英国央行的降息暗示增多 本月结束前英国央行货币政策委员会的天平明显转向降息，最新证据是委员会成员Michael Saunders表示，由于英国劳动力市场疲弱而应降低贷款成本。英国12月通胀率意外降至3个月低点，更是增加央行降息的动力。货币市场明显准备迎接降息的到来，因为英镑兑美元和欧元双双下跌。