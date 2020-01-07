美伊消息平静，FTSE基本走平

FTSE小幅高开，但由于紧张的中东地缘政治与高油价搅动市场而未能维持向上。

伊朗与美国对彼此的口头威胁暂告一段落导致原油市场有所回落，布伦特原油与西得州原油价格分别下跌0.42%和0.38%。这意味着FTSE原油股下跌，回吐昨天涨幅的一部分。黄金同样回到1586，但已跌至伊朗局势开始变得紧张之前的水平。

议会未来三天审查脱欧议案

英国不再为无协议脱欧做准备的消息推动英国以国内业务为主的股票上涨。未来三天，英国议会将审查Boris Johnson脱欧提案，而鉴于议员在假期之前就临时通过了该议案，据预计现在不会遭到重大反对。

在这样的环境中，英镑兑美元走平。在缺少无协议脱欧可能性的情况下，英镑没有马上下跌的压力，但国内经济读数又无力给予其上涨的理由。而在英国最终与欧盟达成的贸易协议不如投资者期待得有利的担心下，英镑兑欧元下跌。