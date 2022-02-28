固定汇率制与浮动汇率制的对比解析- 嘉盛集团官网

固定汇率制与浮动汇率制的对比

固定汇率制指货币的价值与另一更稳定、更具影响力的货币或一揽子货币的价值挂钩的制度，而浮动汇率制指货币价值允许由外汇市场市场决定，跟随货币供需变化而不断波动的制度。接下来我们对两种制度进行更深入的比较剖析。

什么是浮动汇率制？

浮动汇率制允许一国货币根据国内劳动力、资本与货币需求的变化而涨跌，价值由市场决定，通常被认为具有“自我修正”的能力。

比如，对货币的需求低迷的情况下，进口成本可能增加，促使居民转而向买入本地产品与服务，刺激国内经济的发展，从而提升货币价值，最终作用于货币的汇率。

如果浮动汇率制自我修正功能失效，央行可以大量买卖本币，人为干预、影响汇率。浮动汇率制下，市场参与者在交易货币对时，就是和央行一样参与买卖货币。

浮动汇率制举例

现代国家的进出口与国内贸易都达到充分活跃的程度，足以维持健康的经济，因而大多采取浮动汇率制，比如美国、欧元区、日本、英国和澳大利亚。

浮动汇率制对货币价值的影响体现于外汇市场，比如欧元/美元这个月可能报在1.2，下个月可能就跌至1。

什么是固定汇率制？

固定汇率制为一国将其货币与一个更具影响力的标的物，通常为美元或欧元这样的主要货币挂钩的机制。该国央行随后通过买卖本币兑挂钩货币，维持汇率稳定，并保持其货币价值在一个狭窄的价格区间内波动。

央行维持固定汇率制的做法是配合挂钩货币价值的波动，在通胀期向市场增加外汇储备或在通缩期收回外汇储备。该方法需要拥有大量挂钩货币的外汇储备。

固定汇率制国家举例

加勒比海地区的一些岛国 - 包括阿鲁巴和巴巴多斯 - 将其货币与美元挂钩。这些小国的主要收入来源是以美元支付的旅游业，将本国货币与美元固定在一起有助于稳定经济，避免震荡。 与此同时，摩洛哥将其货币迪拉姆与由欧元和美元组成的一揽子货币挂钩，其中欧元占比 60% ，美元的权重为 40% ，其它方面和其它的挂钩货币的功能相同。将迪拉姆与这两种货币挂钩，摩洛哥可以更好地应对欧洲和北美的经济繁荣与经济衰退。

瑞郎：失败的固定汇率制

汇率制度的切换复杂诡谲。转换汇率制度的最近例子是瑞士，其在数年内先是转到联系汇率制度后又解除固定汇率制度，争取在经济上实现与汇率自由浮动的欧元区和美国的竞争。

因为瑞士这个小国的经济相对稳定，很多欧元区国家在欧债危机之后将资产从欧元转换成瑞郎，大规模的转移投资导致瑞郎飚升，也推动瑞士出口与服务价格大涨。为了扭转通胀局面，瑞士于2011年9月将瑞郎兑欧元固定在1.20。瑞士经济随后开始稳定下来。

但到了2015年1月，瑞士突然解除瑞郎兑欧元的固定汇率政策，导致瑞郎兑欧元急涨20%。瑞士出口商和服务提供商的盈利能力再度受到严峻挑战，但瑞士官方对此进行辩护，声称瑞士经济比四年前强劲。瑞郎兑欧元之后如瑞士央行所愿稳定在1.10左右。

瑞士官方从未正式解释过解除联系汇率制度的原因，但常见的猜测是瑞士希望与欧元“割席”，安抚美国投资者，消除其对欧元兑美元开始贬值的忧虑。

哪个制度更优？

无论实行浮动汇率制度还是固定汇率制度，央行都要维持货币价值在促进国际贸易和经济活跃发展的最佳水平。为了帮助建立正常的贸易关系、促进本国经济发展，发展中国家通常采用固定汇率制。而经济稳定成熟，可以安全托底货币价值的国家，常常采用浮动汇率制度。

一些国家在经济严重不稳定时期采用固定汇率制度，同时努力发展经济，朝浮动汇率制靠拢。但大部分国家在金本位制和布雷顿森林体系衰落后采用了浮动汇率。。

布雷顿森林体系

1944年7月，44个国家的代表签署《布雷顿森林协议》，首次明确了外币兑换机制。在该新体系下，美元与黄金的兑换比率固定在35美元/盎司，而其它所有货币与美元挂钩，波动于1%的区间以内。

这是最早的固定汇率制，但几十年内即分崩离析。20世纪70年代初，美国宣布，黄金不再兑换成美元，并以浮动汇率制取代原来的固定汇率制。包括俄罗斯、南非和瑞士在内的几十个国家随后纷纷根据经济需要对汇率制度进行了转换。

《布雷顿森林协议》签署时也成立了世界银行与国际货币基金组织，两者如今仍在支持着国际经济发展、促进189个成员国间的全球合作。

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