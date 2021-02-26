嘉盛交易策略：Oatly公司背景与 IPO上市

Oatly公司简介

Oatly是瑞典一家以燕麦替代牛奶为原料的可持续植物基产品制造商。该公司在20世纪90年代隆德大学(Lund University)一项研究面世之后成立。该研究促使Oatly为自己一项可将燕麦转化为牛奶替代品的酶技术申请了专利。

Oatly何时IPO?

Oatly的IPO日期仍不得而知。但该公司2月23日周二宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份保密的IPO申请。若市场情况允许，该公司预计将在SEC审查后进行IPO。

Oatly的IPO将在扩大融资同时也给现有投资者提供兑现所持股份的机会。

Oatly价值几何？

目前预计Oatly美国上市估值将高达100亿美元。很大程度上得益于IPO热潮和人们对可持续发展(尤其植物相关股票)的兴趣日益增长，预计该IPO项目将受到市场的热烈追捧。

Oatly IPO被与Beyond Meat的IPO相提并论。后者为全球首个公开上市的素食替代产品生产商。如果Oatly的IPO与Beyond Meat类似，那么上市当天的行情可能会激动人心。Beyond Meat (BYND)股票IPO定价为25美元，但很快就以46美元的价格启动交投，首个交易日收于65美元上方。

Oatly如何赚钱?

Oatly通过销售燕麦奶赚钱，但同时还生产植物基冰淇淋、蛋奶冻、冷咖啡和酸奶。Oatly的招牌奶已广泛进入家庭，而“barista”燕麦奶则被咖啡店用于制作卡布奇诺和玛奇雅多。

该公司还通过九轮融资赚钱。除了颇具争议的赞助方黑石集团(Blackstone)外， Oatly还获得了奥普拉•温弗瑞(Oprah Winfrey)、Jay-Z旗下的Roc Nation company、好莱坞演员娜塔莉•波特曼(Natalie Portman)以及比利时家族投资集团Verlinvest的投资。

Oatly盈利吗?

据我们所知，答案是肯定的。Oatly在2019年的营收约为2亿美元，较上一年增长了一倍，并计划2020年销售额再翻一番，不过目前并未公布具体数字。

Oatly销量在新冠病毒大流行期间一路飙升，并加速了趋势向牛奶替代品的转变。在美国，2020年非乳制品的总销售额增长了23%，达到约22亿美元，而燕麦类产品的销售额则达到了2.88亿美元

Oatly的战略是什么?

Oatly战略的基础是植物奶制品需求的不断增长。远离乳制品的风潮很大程度上出自对环境，尤其是牛相关温室气体排放的担忧，而支持不含乳食品更有利健康的研究也推高了人们对植物基产品的热情。

自成立以来，一直以可持续发展为宗旨的Oatly深受年轻一代的欢迎。但2020年，该公司自投资集团黑石获得2亿美元融资的决定遭到强烈抵制。

消费者对这家私人股本集团再可持续发展方面的资格及其首席执行官斯Stephen Schwarzman支持唐纳德•特朗普的历史进行了抨击。2019年，黑石集团投资了一些参与亚马逊雨林砍伐的公司。Oatly消费者认为接受黑石融资与Oatly品牌理念不符。

Oatly一位发言人当时表示，他们希望黑石对Oatly的投资“能够在金融界树立一个榜样并带来连锁反应。我们有机会向他们展示，以可持续发展为宗旨的企业不仅在商业上大有可为，而且在未来战略投资上也具可行性。”

Oatly的竞争对手是谁?

Oatly的主要竞争对手包括植物基品牌Alpro生产商达能、有机食品配送公司Abel & Cole和植物基酸奶生产商Chobani等公司。事实上，据报道，Chobani也在考虑上市，其估值也在70亿至100亿美元之间。

Oatly归谁所有?

Oatly是一家自称独立运营的私营公司，不过该公司列明的所有人包括：

Verlinvest

中国华润集团

Industrifonden

黑石集团

Östersjöstiftelsen

Orkila 资本

Rabo 企业投资

创始人

个人和员工

Oatly高管团队

姓名 职务 Toni Petersson 首席执行官 Daniel Comiskey 首席运营官 John Schoolcraft 全球首席创意官和创意总监 Per Johansson 公司高级协调员 Fredrik Frimodig 首席信息官和业务科技信息主管

如何交易Oatly股票

在Oatly上市后，你可以像交易其他上市公司股票一样交易Oatly。

1SPINS, 2020

2Oatly, 2021

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