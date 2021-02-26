嘉盛交易策略：Darktrace公司背景与IPO上市交易

Darktrace简介

Darktrace是一家专注于网络安全的人工智能公司。该公司为各组织机构开发检测网络威胁的解决方案，通过基于机器学习和人工智能算法的技术让客户为应对潜在攻击做好准备。

该公司会在客户网络基础设施中安装一个设备。该设备利用其机器学习能力来检测可疑活动，基于贝叶斯方程来评估攻击概率，并在攻击威胁演变为切实危机前予以消除。

Darktrace的产品包括Darktrace Industrial、Darktrace Enterprise、Darktrace Cloud和Darktrace SaaS，所有软件应用程序都是针对各种网络在线威胁而设计的。

该公司总部位于剑桥，在全球44个办事处拥有1500多名员工，2019年最新财报营收超过1亿英镑。

Darktrace如何赚钱?

据报道，Darktrace通过与公司、政府和银行签订的网络安全合同获利，据称，该公司基于其管理下的IP地址或网络设备数量向客户收费。

这种收费方式可能导致其合同价值在每月几千英镑至几十万英镑之间不等。

该公司已经将美光(Micron)、劳斯莱斯(Rolls-Royce)、可口可乐(Coca-Cola)、西门子(Siemens)和NHS信托公司作为其主要客户。

Darktrace盈利吗?

根据其最新的2019年账目，Darktrace并未盈利，营收约为1亿英镑，累计亏损2180万英镑。但2019年亏损已较去年的2760万英镑收窄。

创始人Poppy Gustafsson在2018年表示，由于公司在高增长阶段将招聘和国际业务扩张列为当务之急，因此，公司盈利能力暂被搁置。

Darktrace的竞争对手

Darktrace的竞争对手包括思科(Cisco)等跨国IT公司及Fortinet、Palo Alto Networks、FireEye和ESET等专业网络安全公司。思科有自己的网络防御解决方案。此外，很多其他公司也在不断发布新产品，以应对日新月异的网络安全市场。

虽然在这个竞争激烈的行业中，Darktrace的收入与许多美国网络安全巨头相比相形见绌，但该公司被普遍视为基于人工智能网络安全解决方案的早期涉足公司及创新公司。但时至今日，随着越来越多的公司进入人工智能领域，Darktrace面临的挑战可能较之前规模更大也更为艰巨。

Darktrace的战略

自2013年创立以来，Darktrace就旨在“从根本上转变各组织机构在面对日益增长的网络威胁时保护其最关键资产的能力”。从一开始，该公司的技术设计就被广泛视作行业先驱，它能让网络基础设施像人类免疫系统一样应对安全威胁。

Darktrace的战略多年来不断发展并结合了自主反应技术，使“免疫系统”能够以更高的精度对正在进行的网络攻击做出反应。2019年发布的Cyber AI Analyst进一步加强了公司通过威胁调查和报告过程自动化来防御攻击的能力。

Darktrace高管团队

Darktrace于2013年由Poppy Gustafsson、Jack Stockdale、Dave Palmer、Emily Orton和Nicole Eagan创立。除核心创始人之外，其管理团队中还有许多资历深厚的董事会成员和顾问，包括Rolls Royce和英国航空公司(British Airways)前法律总顾问Robert Webb QC，以及美国中央情报局(CIA)前首席信息官Alan Wade。

高管团队

CEO、董事：Poppy Gustafsson

首席财务官： Cathy Graham

首席科技官：Jack Stockdale

美洲地区首席科技官：Eloy Avila

首席市场官：Emily Orton

首席信息安全官：JR Tietsort

Darktrace何时IPO?

Darktrace正在为2021年上半年首次公开募股(IPO)做准备，预计公司估值约38亿英镑。一些人猜测该公司将寻求在纳斯达克(Nasdaq)上市，市场认为其更有可能在伦敦IPO。

该公司在上市前一直受负面报道困扰，主要投资者迈克•林奇(Mike Lynch)因欺诈指控将被引渡到美国。Darktrace高管与林奇关系密切。如果罪名成立，林奇可能会被迫出售其所持有的Darktrace股份(林奇通过其投资基金Invoke Capital持有约40%的Darktrace股份)来支付罚款和诉讼费用。

据报道，在其合规部门未能完成一份有关该集团可疑活动报告后，最初被聘为牵头簿记行的瑞银(UBS)也退出IPO。

尽管如此，快速增长科技股的预期浪潮的东风或仍能让Darktrac借力受益，尤其考虑到其业务前景在欧洲相对罕见。

请参阅有关2021年IPO的其他分析文章。

Darktrace价值几何?

截至2018年，Darktrace在E轮融资5000万美元后估值为16.5亿美元。2017年，该公司D轮融资总额为7500万美元，估值8.25亿美元。在此之前，Darktrace在2016年融资6400万美元，2015年融资2300万美元。

如何交易Darktrace

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