欧洲央行会议简要回顾：拉加德讲话推动欧元/美元创下10月新高- 嘉盛集团官网

欧洲央行维持基准利率在0.00%不变并重申可能以“一定程度放慢的节奏”继续购买债券，直至2022年3月底。央行保留以前的说法，只对会后货币政策声明做出微不足道的调整。这样的结果显然在大家的预期当中。

正如我的同事Fiona Cincotta所指出，如果有任何出人意料的地方，那还是集中于欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德召开的新闻发布会。具体来说，是关于她对最快明年加息的市场定价的回击程度。

这方面我们得到了不少值得注意的评论：

通胀上升阶段的持续时间长于预期，但明年有望下降

还是认为中期通胀低于目标

一再谈起通胀

加息的条件不大可能在市场预期的时间周期内达成，也不大可能在市场预期的时间周期后不久即满足

关于市场是否超前预期了的问题不该由我来回答 （编者按：这明显与上述评论矛盾）

有充分的理由认为 PEPP 计划将在 2022 年 3 月结束

拉加德回击市场的加息预期属于可以预见的范围，但她随后又将其收回。与此同时，拉加德最强有力的阐述围绕着定于3月到期的PEPP计划。这令欧洲央行的立场比预期强硬，至少短期内如此。但本月会议始终只是12月会议的前菜。欧洲央行将在12月会议公布最新经济预测报告、澄清其缩表计划并展示2022年货币政策的初步规划。

市场回应

从市场的最初反应判断，交易者认为拉加德的声明比预期强硬（或者说没有预期温和）。欧元/美元当天反弹80点子，创下月内最高点。其它市场方面，10年期德国、法国、意大利和西班牙债券收益率全面上升，升幅6-12个基点。与此同时，欧洲股市涨跌互见。

展望后市，欧元/美元如若收上前支撑-现阻力1.1670（理想的情况是收上50天指数移动均线所在的1.1680），可望打开扩大反弹的空间，接下来几天的目标指向1.17一线的中轨或上轨。如果未能守住该关键区域，则空头在中期内继续占据上风。

来源: TradingView, StoneX

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