会议记录与拉加德偏温和立场推低欧元/英镑- 嘉盛集团官网

最近的和预测的短期通胀由暂时性因素驱动，而这些因素有望在2022年逐渐消散

2022/1/24 16:53:00

12月欧洲央行会议的记录确认了部分欧洲央行成员前几天一直吹捧的偏温和观点，即，最近的和预测的短期通胀由暂时性因素驱动，而这些因素有望在2022年逐渐消散。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）刚在周四呼应了这些温和评论，显示其将保持温和立场，即使欧盟CPI高达5%。拉加德还表示，欧洲央行“完全有理由不追随美联储快速响应的做法”。欧洲央行成员Villeroy本周也发表了类似的言论，声称年内通胀应可回落至2%以下。

我们来回忆欧洲央行在12月会议上宣布的决策。央行一方面宣布将于3月退出其疫情紧急购买计划(PEPP)，一方面确定沿用资产购买计划(APP)，二季度和三季度分别买入400亿欧元和300亿欧元的债券，然后恢复到当前200亿欧元的维持水平。欧洲央行成员还表示，预计2022年大部分时候的通胀高于央行2%的目标，并且预测2023年和2024年通胀率仅为1.8%

这对欧元兑那些央行加息的货币的走势有什么影响？通常的结论是欧元兑这些货币将下跌，欧元/英镑也确实自20214月以来一直处于一个长期下降通道内。但该货币对在20218月的走势更加反复，开始在通道内“上窜下跳”继而形成一个更宽广的通道（请看绿色线）。欧元/英镑周四因拉加德评论和欧洲央行会议记录的刺激而打破绿色通道，跌至20202月以来最低点。

来源: Tradingview, Stone X

 

 

欧元/英镑4小时图不仅下破上述通道的下轨趋势线，还攻克20211119日低点到2021128日高点行情的127.2%扩展位，即0.8321附近。下方第一支撑落在0.8282-0.8276区间，前者为20202月低点，后者为201912月低点。如果失守，可能下看同期行情的161.8%扩展位，即0.8244附近。但请注意，RSI正与价格形成背离，表明价格可能准备反击。上方阻力先后有水平阻力位0.8336、前支撑位0.8380、又一前支撑位现阻力位0.8416

来源: Tradingview, Stone X

 

在欧洲央行立场温和的同时英国央行保持强硬，市场目前完全计入后者23日加息的前景。如果延续这样的基调，欧元/英镑短线可能扩大下行。

 

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