亚洲市场开盘报告：关注中美两国最高领导人会议和澳洲联储主席讲话- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 36 点， 跌幅 0.48% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,434.10

日本日经 225 指数期货下跌 20 点，跌幅 0.07 % ；目前看现货市场开盘可能报在 29,756.80

香港恒指期货下跌 22 点，跌幅 0.09 % ；目前看现货市场开盘可能报在 25,368.91

中国 A50 指数期货目前 上涨 46 点， 涨 幅 0.3% ， 现货市场开盘可能报在 15,598.25

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数上涨 3.95 点，涨幅 0.05 % ，收报 7,351.86

欧洲 Euro STOXX 50 指数上涨 15.86 点，涨幅 0.36 % ，收于 4,386.19

德国 DAX 指数上涨 54.57 点，涨幅 0.34% ，收于 16,148.64

法国 CAC40 指数上涨 37.23 点，涨幅 0.53% ，收报 7,128.63

美国市场周一收盘情况：

道指下跌 12.86 点，跌幅 0.04% ，收于 36,087.45

标普 500 指数下跌 0.03 点，跌幅 0.01% ，收在 4,682.82

纳斯达克 100 指数下跌 10.77 点，跌幅 .07% ，收报 16,189.12

美国主要股指小幅收低但本质上走平。科技股在时段上半场因为收益率的上涨而下跌，但之后收复之前失地，收盘下跌0.07%左右。股市缺少激动人心的消息，所以整体波动率较低。

欧洲央行行长拉加德讲话导致欧元暴跌

欧洲央行行长拉加德排除了明年加息的可能性，这导致欧元暴跌。虽然通胀激增，但央行预测通胀率回落至2%下方。拉加德承认能源价格的上涨可能令通胀保持在更高的水平，且持续时间长于预期，但她同时指出“在不恰当的时机收紧融资条件的做法不可取”，因为在能源价格上涨挤压购买力之际那样做可能给经济复苏造成“不必要的障碍”。

欧元 / 美元自 2020 年 7 月以来首次跌破 1.14 ，带动美元指数摸至 95.42 。欧元 / 纽元未能回到 2021 年 3 月低点上方，似已筑顶。空头接下来要攻克 1.6100 ，才有可能延续我们一直期待的更可观的下跌行情。

英国央行行长Andrew Bailey声称在“势均力敌”的情况下做出的维持利率的决策

Bailey昨天在众议院再次挑逗对潜在加息的预期。他一方面表示对通胀感到“非常不安”，另一方面表示在上次会议投票的9名成员中“大部分”希望看到更多的就业数据，判断出休假计划到期后约100万工人的就业情况再做决定。所以，今天将要公布的就业数据变得重要。

习近平和拜登今天将召开（虚拟）会议

我们从未期待双方的第一次会议就表现得友爱和睦，但双方存在的一些不可调和的矛盾可能使得这次会议的气氛不佳。

关注澳洲联储会议记录和联储主席讲话

澳洲联储主席Philip Lowe将在AEDT时间13:30举行的澳大利亚商业经济论坛发表题为“通货膨胀的最新趋势”的演讲。该联储最近几年一直青睐于通过演讲或报纸专栏来暗示政策的变化，而且很多市场参与者认为联储的行动确实跟不上形势，所以我们建议读者关注这方面的变化。澳洲联储指出，提出切实通胀预期需要薪资膨胀；通胀主要海外国家的问题。所以，如果Philip Lowe有任何暗示薪资可能上升的措词就和声称联储将加息一样属于利好。澳洲联储会议记录和联储主席讲话最终可能风平浪静地过去，但做好应对准备总好过被打得措手不及。

ASX200指数在Lowe讲话之前止步于阻力位：

在Philip Lowe今天讲话发表之前，ASX200指数可能低开。该股指持续两天的反弹在10月和11月高点，即略低于9月16日高点的位置遇阻，这突显出该位在Lowe今天讲话之前的中枢地位。简言之，如果讲话立场强硬，可能推动该股指在阻力位下方走弱，而如果反过来透露温和立场，则可能推动该股指突破至新高。

ASX200指数2021年11月15日收于7470.1，涨幅为 0.36%

板块方面，医疗健康最强，上涨 1.21 % ，而能源最弱，下跌 0.19%

11 个板块有 8 个板块收高

11 个板块有 3 个板块收低

11 个板块有 6 个板块跑赢大盘

116 只个股（占比 58.0 0 % ）上涨， 67 只个股（占比 33.5 0 % ）下跌

63.5 % 的个股收上其 200 天均线

54 % 的个股收上其 50 天均线

55 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 11.76%-Mesoblast Ltd(MSB.AX)

+ 5.16%-Resmed Inc(RMD.AX)

+ 4.11%-NEXTDC Ltd(NXT.AX)

跌幅居前的个股:

· ·-2.48%-Uniti Group Ltd(UWL.AX)

· ·-2.08%-Ampol Ltd(ALD.AX)

· ·-2.02%-Platinum Asset Management Ltd(PTM.AX)

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