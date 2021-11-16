亚洲市场开盘报告：关注中美两国最高领导人会议和澳洲联储主席讲话- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：
- 澳大利亚ASX200指数期货下跌36点，跌幅0.48%；目前看现货市场开盘可能报在7,434.10
- 日本日经225指数期货下跌20点，跌幅0.07%；目前看现货市场开盘可能报在29,756.80
- 香港恒指期货下跌22点，跌幅0.09%；目前看现货市场开盘可能报在25,368.91
- 中国A50指数期货目前上涨46点，涨幅0.3%，现货市场开盘可能报在15,598.25
英国和欧洲市场收盘情况：
- 英国FTSE100指数上涨3.95点，涨幅0.05%，收报7,351.86
- 欧洲Euro STOXX 50指数上涨15.86点，涨幅0.36%，收于4,386.19
- 德国DAX指数上涨54.57点，涨幅0.34%，收于16,148.64
- 法国CAC40指数上涨37.23点，涨幅0.53%，收报7,128.63
美国市场周一收盘情况：
- 道指下跌12.86点，跌幅0.04%，收于36,087.45
- 标普500指数下跌0.03点，跌幅0.01%，收在4,682.82
- 纳斯达克100指数下跌10.77点，跌幅.07%，收报16,189.12
美国主要股指小幅收低但本质上走平。科技股在时段上半场因为收益率的上涨而下跌，但之后收复之前失地，收盘下跌0.07%左右。股市缺少激动人心的消息，所以整体波动率较低。
欧洲央行行长拉加德讲话导致欧元暴跌
欧洲央行行长拉加德排除了明年加息的可能性，这导致欧元暴跌。虽然通胀激增，但央行预测通胀率回落至2%下方。拉加德承认能源价格的上涨可能令通胀保持在更高的水平，且持续时间长于预期，但她同时指出“在不恰当的时机收紧融资条件的做法不可取”，因为在能源价格上涨挤压购买力之际那样做可能给经济复苏造成“不必要的障碍”。
欧元/美元自2020年7月以来首次跌破1.14，带动美元指数摸至95.42。欧元/纽元未能回到2021年3月低点上方，似已筑顶。空头接下来要攻克1.6100，才有可能延续我们一直期待的更可观的下跌行情。
英国央行行长Andrew Bailey声称在“势均力敌”的情况下做出的维持利率的决策
Bailey昨天在众议院再次挑逗对潜在加息的预期。他一方面表示对通胀感到“非常不安”，另一方面表示在上次会议投票的9名成员中“大部分”希望看到更多的就业数据，判断出休假计划到期后约100万工人的就业情况再做决定。所以，今天将要公布的就业数据变得重要。
习近平和拜登今天将召开（虚拟）会议
我们从未期待双方的第一次会议就表现得友爱和睦，但双方存在的一些不可调和的矛盾可能使得这次会议的气氛不佳。
关注澳洲联储会议记录和联储主席讲话
澳洲联储主席Philip Lowe将在AEDT时间13:30举行的澳大利亚商业经济论坛发表题为“通货膨胀的最新趋势”的演讲。该联储最近几年一直青睐于通过演讲或报纸专栏来暗示政策的变化，而且很多市场参与者认为联储的行动确实跟不上形势，所以我们建议读者关注这方面的变化。澳洲联储指出，提出切实通胀预期需要薪资膨胀；通胀主要海外国家的问题。所以，如果Philip Lowe有任何暗示薪资可能上升的措词就和声称联储将加息一样属于利好。澳洲联储会议记录和联储主席讲话最终可能风平浪静地过去，但做好应对准备总好过被打得措手不及。
ASX200指数在Lowe讲话之前止步于阻力位：
在Philip Lowe今天讲话发表之前，ASX200指数可能低开。该股指持续两天的反弹在10月和11月高点，即略低于9月16日高点的位置遇阻，这突显出该位在Lowe今天讲话之前的中枢地位。简言之，如果讲话立场强硬，可能推动该股指在阻力位下方走弱，而如果反过来透露温和立场，则可能推动该股指突破至新高。
ASX200指数2021年11月15日收于7470.1，涨幅为 0.36%
- 板块方面，医疗健康最强，上涨1.21%，而能源最弱，下跌0.19%
- 11个板块有8个板块收高
- 11个板块有3个板块收低
- 11个板块有6个板块跑赢大盘
- 116只个股（占比58.00%）上涨，67只个股（占比33.50%）下跌
- 63.5%的个股收上其200天均线
- 54%的个股收上其50天均线
- 55%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 11.76%-Mesoblast Ltd(MSB.AX)
- + 5.16%-Resmed Inc(RMD.AX)
- + 4.11%-NEXTDC Ltd(NXT.AX)
跌幅居前的个股:
- ··-2.48%-Uniti Group Ltd(UWL.AX)
- ··-2.08%-Ampol Ltd(ALD.AX)
- ··-2.02%-Platinum Asset Management Ltd(PTM.AX)
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