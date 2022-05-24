拉加德强硬评论叠加利好Ifo，欧元/美元反弹逾100点子- 嘉盛官网

欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）周末发布博文，谈论对欧元区货币政策的看法。拉加德通常立场偏温和，但当时却在文章中指出，通胀前景明显上升，预计资产购买计划下的净购买最早在三季度初即结束（将在央行6月会议宣布吗？）；如此，央行能够在7月会议加息，可能在三季度终了前（9月会议？）退出负利率；在那之后，欧洲央行将基于中期通胀前景，推行中性利率。另外，今天发布的德国5月IFO商业景气指数好于预期的91.4，自91.9上升至93，其中现况指数远高于97.3的前值，达到99.5，而预期指数则与4月的86.8相近，报在86.9。

欧元/美元日图在2021年5月最高到达1.2262，此后有序下跌并形成通道。但在4月22日突然加大下行力度，下破通道的下轨趋势线所在的1.0753附近，5月13日跌至距离2017年低点1.0340不到9点子的位置。请注意，在欧元/美元考验2017年低点的同时，RSI与之背离，表明价格或准备回升。自那以后该货币对反弹，目前反击前述长期通道的下轨趋势线。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/美元4小时图站上了3月31日高点到5月13日低点行情的38.2%回档位1.0668，眼下测试水平阻力位、长期通道的下轨下降趋势线兼心理整数关口1.0700。如果攻克，可望涨至由4月14日低点1.0757和前述行情的50%回档位1.0766组成的阻力带，然后上看50天均线1.0772附近。但请注意，该图表上RSI处于超买区域，表明价格或准备回撤。下方支撑位有水平支撑位1.0683 和 1.0506、5月13日低点1.0349。

来源: Tradingview, Stone X

在拉加德奠定欧洲央行接下来加息基础的助力下，欧元/美元延续近期涨势。叠加好于预期的德国Ifo报告，欧元/美元当天反弹逾100点子。该货币对后市可以守住反弹之势吗？如果价格可以击穿1.0700并且4小时图RSI回落至中性区域，则存在这样的机会。

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