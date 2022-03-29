什么是“听传闻买进、见事实沽出”？背后原理是什么？ - 嘉盛官网

“听传闻买进、见事实沽出”是什么意思？

“听传闻买进、见事实沽出”指价格在未来事件发生之前上涨。交易者可能选择在事件发生之前的数天甚或数周买进，并在事件确认时即平仓，而非等待消息披露。

这就是我们常常听到市场业已“计入”某事的原因，即，投资者并不预期事件本身可以影响市场。依公告本身买入的交易者常常只是为据传闻交易的交易者提供平仓时需要的流动性。

这句话只用于描述正面消息 – 比如良好的财报、大选结果是更稳定的领导层上台或者不错的宏观数据 – 可以推动某项有价证券升值。交易者要做的是找到价格还没有反映正面消息的交易产品，择机加入上涨行列。

传闻影响股市吗？

传闻影响股市。对公司而言最值得期待的事件，将是公司财报、管理层调整、政治决策及宏观经济数据。

比如，如果一家公司的财报即将披露，其股价可能在高利润期待作用下上涨。如果公告证实期待，交易者可能平仓落袋为安，股价或许调头向下。

但如果传闻有误，市场惊讶之下匆忙平仓以免遭遇巨额亏损，从而将带动市场进入更大的震荡。

传闻同样可以作用于其它市场，比如货币市场和大宗商品市场。其最常见于货币对交易市场，动因是央行加息预期。而对于大宗商品市场来说，对金融危机的担心可以推动投资资金大量涌入黄金和白银。

“听传闻买进、见事实沽出”的举例

我们来看货币对交易市场的“听传闻买进、见事实沽出”的例子。

英国央行定于一周后召开货币政策会议，有关其将加息的传闻甚嚣尘上。央行加息表明经济增强，也就是国内货币可能升值。

对于英镑来说，这可能意味着其兑其它货币升值。所以，如果决定交易英镑/美元，可以在英镑/美元上涨的预期下建立多头。

在央行宣布加息的当周，英镑/美元可能升值。而已经建立多头的投资者可以在价格到达目标盈利价位时顺势沽出，此即谓“见事实沽出”。

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