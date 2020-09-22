



脱欧数月没有进展后，过去几周对脱欧的担心骤然升温。随着12月31日的脱欧过渡期日渐逼近，更重要的是英国政府自行设定的10月15日最后期限快速逼近，市场开始意识到，无协议脱欧真得可能变成现实。接下来的关键日期10月15日：英国政府自己设定的欧盟-英国贸易协议需要达成的最后期限。如果在这个日期之前没有敲定任何贸易协议，则正如英国政府所说，届时谈判将终止并且英国将着重于准备无协议脱欧。英国首相从一开始就明确表态，无意延长过渡期，不管是否达成贸易协议，也不论是否爆发第二轮新冠病毒传播。11月26日：如果有任何贸易协议，必须提交给欧洲议会，以便有足够的审批时间。12月10日：欧盟委员会召开会议。市场广泛认为，在这个时间点提交任何协议都太晚了。双方意见有多一致？能够达成协议吗？双方的谈判已陷入僵持数月之久。对话取得的进展有限，并且对此双方都感到沮丧。在多个问题上双方依然存在很大的分歧，其中最重要的问题是商业监管，涵盖英国可以支持的行业范围（公平竞争环境）和捕渔及进入英国渔业水域的程度。市场盛传，英国政府在最新一轮谈判中在渔业方面做出了一定的让步。这可能有所助益。欧盟首席谈判官与欧盟委员会主席冯·德·莱恩似乎稍微乐观点，声称相信仍然可以达成协议。英镑/美元报在1.28附近是因为仍然乐观看待贸易协议的前景，可能有点过于乐观了。横生枝节最近横生枝节，因为英国首相提出了《内部市场议案》。从广义上讲，该法案旨在保持构成英国的4个国家——英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰——之间的贸易流动性。然而，该议案也破坏了英国脱欧协议的一些关键组成部分，其中最著名的是北爱尔兰协议。对已达成的脱欧条约的背离不仅违反国际法（按英国政府的说法，违反的程度有限，并且只有一种方式），且也有可能破坏脱欧贸易谈判。该议案已经通过了国会的第一次投票，但要继续对修正条款进行投票。英国首相与其异见者仍有可能达成妥协。《内部市场议案》软化后的版本可能得到欧盟的接纳。但欧盟明确表示，要想达成贸易协议，必须在月内对最初的版本进行修改。无协议脱欧打压英镑英镑/美元受疫情打击在3月份跌至逾30年最低点1.14后稳步反弹，在9月1日触及1.35下方不远处。从9月初开始，由于无协议脱欧的担心涌现，英镑兑美元和欧元暴跌。由于这种担心升温，英镑/美元可能扩大下行，下探1.20。如果谈判出现破冰信号，可能推动英镑/美元反击1.30。英镑/美元日图交投于其50天均线下方，今天测试了100天和200天均线所在的1.2710，并且暂时守住均线支撑。如果失守，可能暴跌至1.25。而阻力可见于1.28，即下降趋势线所在，然后是心理大关1.30。