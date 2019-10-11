英国首相与爱尔兰国家领导人会晤的结果出人意料得积极，因为双方表示，可能已找到脱欧协议的潜在解决方案。英镑兑美元周四晚些时候的回升是过去5个月中最大的单日涨幅之一，并且由于欧盟谈判各方抓住积极的势头而似乎守住1.245。

欧盟的Michel Barnier与英国脱欧大臣Steve Barclay周五早上正在布鲁塞尔就可能的解决方案展开对话，市场期待着英国首相可以在10月19日最后期限之前向议会提交脱欧协议。

受到奢侈品牌Burberry Group 与广告公司WPP 股价下跌的拖累，FTSE略有下跌，但上涨的股票数量却多得多，最近承压的不动产与银行股已调头向上。RBS和Lloyds分别反弹4.88%和4.56%，并且Persimmon、Kingfisher和Barratt Development的股价涨幅紧随其后。

受油轮爆炸的影响，油价的跌势突然中断

一艘伊朗油轮隔夜在沙特海域爆炸，结束了中东的安静局势。市场仍在等待更多的细节，但布伦特油价已经反弹到60上方，似乎暂时止住了周初由美中关系恶化及中国未来对原油的买需减弱的关切导致的短暂滑至58-59区域的走势。