英国究竟能否带着贸易协议脱离欧盟？

由于英国首相告知英国人准备好无协议脱欧，英镑一直围绕着1.29做窄幅涨跌。但因为周一将展开更多的对话，人们不由得问，是否发生了什么变化？

周一再度对话

针对英国首相的表态，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩（Ursula von der Leyen）将派遣团队前往伦敦展开更多的对话。欧盟首席谈判官Michel Barnier定于上周五晚些时候与英国首席谈判官David Frost会晤。对话似乎在继续的事实提振英镑，周一还没到就好似从未发生过任何边缘政策。

政治姿态

英镑一直没有朝当无协议脱欧可能性上升时触及的1.25/20下探，原因是市场目前仍将硬脱欧视为政治姿态而不具有任何实质性内容。但英镑在周五早上的紧张不安暗示市场相信我们正走向关键时刻。

我们不要忘了脱欧故事延宕了四年，也就是说市场越来越习惯于政治家们围绕着脱欧展示出的某种行为以及各种政治姿态。

英镑准备迈向新阶段？

英镑没有出现抛盘可能同样意味着在经过四年之久的脱欧故事后，英镑交易员准备迈向新阶段。但在无协议脱欧、疫情应对措施收紧以及失业率上升（可能在年末冲击英国经济）的完美风暴环境中，那种可能性似乎较低。

从英镑目前的交投位置判断，市场假设在一切为时已晚之前双方将拼凑出一份协议框架。