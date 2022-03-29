日本央行收益率保卫战推动美元/日元大涨- 嘉盛官网

日本央行在最近的一次会议上表示，将继续执行货币刺激政策，保持10年期政府债券收益率目标在0%。早些时候随着10年期政府债券收益率逼近目标上轨0.25%，日本央行被迫进行干预，而且不只一次，实际干预了两次。第一次购买政府债券的单子无人接，但第二次获得了价值5.24亿美元的卖单。日本央行为了引起市场的重视还表示，将自周二开始以0.25%的价格连续购买三天。

超级宽松的货币政策推高美元/日元，使其当天最高摸至2015年8月第一周以来最高点125.10才回落，当时创下的最高点在125.28。2021年1月6日，该货币对最低跌至102.59，此后开启了长达一年的构筑上涨通道之旅，于3月11日形成上涨三角形后站上该形态的上轨趋势线，此后守住通道的上轨趋势线118.00和2000年年初以来下降趋势线（请看绿色线）121.10附近。2015年以来水平阻力位就在今天高点125.28之上的125.61，如果攻克，可以打开广阔的上涨空间，下一阻力在131.84，那是2002年2月以来的水平阻力位。但请注意，RSI严重超买，表明价格可能准备回撤。

来源: Tradingview, Stone X

4小时图上RSI自3月14日以来一直和价格背离。下档支撑位有水平支撑位122.40、数年趋势线和3月4日低点到今天高点行情的38.2%回档位相汇而成的强支撑121.10、前述行情的50%回档位119.88附近。

来源: Tradingview, Stone X

日本央行入市保卫10年期政府债券收益率0.25%的上限目标，并已宣布将连续干预三天。美元/日元随后摸至125.10高点。请留意央行的更多干预将该货币对带到更高的水平。

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