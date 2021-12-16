英央行会议预览：会推迟到2月加息吗?

就业市场继续改善而通胀正在攀升。但鉴于奥密克戎变种毒株为前景蒙上阴影，英央行会推迟到2月再行加息吗?

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/12/16 18:42:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英央行议息决议发布时间

英央行将于11月16日星期四12点发布议息决议。

 

11月会议回顾

11月，英央行出人意料地以7票赞成/2票反对将利率维持在0.1%不变。决策者表示，他们希望在看到就业市场就强制休假计划逐步淡出做出反应后再行加息。

 

此后出炉的最新数据显示，11月劳动力市场表现依然强劲，就业新增27.5万同时失业率降至4.2%。申请失业救济金的人数也减少了近5万人。总而言之，强制休假计划的结束对劳动力市场几无影响。然后，奥密克戎变种毒株来了。

 

会议预期

自奥密克戎登场、鲍里斯•约翰逊宣布抗疫b计划以来，投资者对英央行加息的预期已有所推后。外界普遍预期央行将推迟到2月份，甚至可能更晚再扣响加息发令枪，从而为央行预留足够时间来观察变种毒株发展动态、政府举措及相关经济影响。

 

但与此同时，英央行也不能忽视通胀不断发出的警告信号。英国10月CPI同比上涨4.2%，创10多年来最高水平，高于9月份的3.1%，也远超英央行2%的目标。英央行预计通胀将在明年春季到达5%峰值，然后2023年回落至2%。

 

正常情况下，强劲的劳动力市场数据和10年最高通胀已足以确保加息。但现在杀出来奥密克戎变种毒株这个搅局因素。市场普遍预期英国央行将暂缓行动。但英央行也有可能仅关注数据并出手加息，鉴于此为意外情境，或引发英镑更为剧烈波动行情。

 

还有一点需要注意，美联储预计将以更快速度缩表，而料欧央行按兵不动。因此，若英央行不作为，英镑/美元震荡更大，若加息，则欧元/英镑反应更为强烈。

 

英镑/美元接下来怎么走?

英镑/美元月初跌破下行趋势线支撑位，并于1.3160构筑今年迄今低点。

自2021年低点以来反弹至今未能升穿5周下降阻力位和周高点1.3277。若拿下，则上看转为阻力的下降趋势线支撑。

 

突破此处，11月底高点1.3370或提供阻力，若升穿，买家得力。

 

同时，若英央行的任何鸽派暗示，都可能导致英镑测试年低1.3160，然后下看1.31。RSI支持进一步走低。

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