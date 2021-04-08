亚洲市场开盘报告：科技股与黄金绽放光芒





亚洲股市期货：

澳大利亚ASX200指数期货市场下跌14点，跌幅0.2%；现货市场目前有望开在6,984.80

日本的日经225指数期货涨50点，涨幅0.17%；现货市场目前有望开在29,758.98

香港恒指期货跌49点，跌幅0.17%；现货市场目前有望开在28,959.07

英国和欧洲市场情况：

英国FTSE100指数期货涨60.5点，涨幅0.88%

欧洲Euro STOXX 50指数期货涨19点，涨幅0.49%

德国DAX指数期货涨20点，涨幅0.13%

美国市场周四收盘情况：

道指涨57.27点，涨幅0.17%，收报33,503.57

标普500指数涨17.22点，涨幅0.43%，收报4,097.17

纳斯达克100指数涨141.805点，涨幅1.04%，收报13,758.51





鲍威尔评论推低美债殖利率，推动科技股反弹：

鲍威尔隔夜在国际货币基金组织研讨会上表示，源自支出与供应链瓶颈双重因素的物价上涨不会带来那种可视为通胀的年度性上涨。债券交易员闻讯蜂拥买入债券并推低殖利率，科技股因此重拾升势。纳斯达克100指数上涨3.2%，至7周高点，逼近其历史高点。道指首度收上33500，而标普500指数史上第二天交投于4000点上方。

由于期货普遍上涨，我们预测整个亚洲市场高开。恒指呈现上破29100阻力位的潜力。如果站于其上，可能同样打破趋势线阻力，暗示价格正尝试回归其长期上涨趋势。而若下破28500，警示新一轮下跌行情。

ASX200指数连涨五个时段后摸至13个月高点，但继续受制于7000点。展望后市，我们期待守住6938的突破位构成的支撑，然后剑指7100整数位和7197高点。

外汇市场交易员蜂拥沽出英镑和美元

隔夜相关性（也可以说在很多情况下的负相关性）很强：交易员大举买进澳元和纽元并抛出美元和英镑。隔夜主要货币中纽元、瑞郎和澳元最强，而英镑和美元最弱。

英镑继续回吐一季度劲涨后所取得涨幅的大部分，原因似乎是围绕着阿斯利康疫苗的负面消息。美元的下跌则是在隔夜美联储发表较为温和的评论和高于预期的失业金申请人数报告公布之后出现。

美元指数受制于92.50阻力位后跌至12天低点，欧元/美元因此摸至12天高点。

澳元/美元没有下破周三看跌外包K线低点，之后收出一根看涨内包K线。所以，头肩顶形态仍在，但站上0.7680/颈线的话会令其失效，而若自此下破0.7600，则该形态保持完美。

在货币对中，美元/日元相对其10天平均真实区间的震荡幅度最大。美元/日元跌至2周低点，收于20天指数移动均线下方。美元/日元下修1.8%，但守住108.40波段低点趋势继续看涨。不过，考虑到今年趋势的强度，修正也许在情理之中。





英镑/澳元或蓄势下破通道

英镑/澳元周图有望走出看跌外包K线，上周在200周指数移动均线处遇阻后调头向下。切换到日图我们发现，价格逼近上升通道的趋势线，而且昨天的高点落在200天指数移动均线构成的阻力上。考虑到围绕着英镑的负面情绪，以及本周下跌动能不容忽视地抬头，英镑或下破前述上升通道。在这样的技术位附近总会出现一些噪音，但当英镑/澳元这样的交叉盘开始动起来时总是大张旗鼓。

受制于1.8100继续看跌

考虑到近期跌势之强，任何自趋势线的小级别反弹都可能诱使空头逢高沽出（前提是不破昨天高点）

清除趋势线下看1.7416低点，期间1.7690和1.7800也构成空头目标。

但在趋势线告破之前上述通道保持完好。如果当前低位附近出现清晰的上涨动能，我们应重视。如果近期的下跌确实拥有力量，理想情况下任何反弹都应伴随着低波动性。





大宗商品：黄金双底保持完好

黄金强力收高，现交投于1755附近，基本维持了双底形态。考虑到上周形成的看涨pinbar和本周的涨势，我们将密切关注其后市站上1764的潜力。

白银同样上涨，但日图结构不似黄金那样具有吸引力。银价日图收上趋势线阻力，但需要清除其50天指数移动均线所在的25.68。

油价目前基本保持区间震荡。各种封锁举措仍未解除，但市场清楚OPEC可能采取行动支持油价；美元走弱同样为油价构筑支撑，但还是不足以助其走高。布伦特原油收复前一天失地，上涨0.35%，至63.38。该位就在20天指数移动均线下方不远处但高于其50天均线。西得州原油时段内下跌0.28%，但收盘略高于其50天指数移动均线，价格在当前57.25-62.27区间的中轨。

后市展望(AEST时间)





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