周一后的放松情绪

在昨天的股市和大宗商品血洗停止，且部分资产走势逆转后，今天上午市场情绪有所放松。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/10 16:45:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在昨天的股市和大宗商品血洗停止，且部分资产走势逆转后，今天上午市场情绪有所放松。美国总统首次对就病毒作出重大反应，唐纳德·特朗普表示，他将讨论针对新冠肺炎疫情影响最重行业的减税方案。

伦敦方面，投资者正在挑选石油公司和矿业公司等昨天遭遇严重抛售的股票，布伦特原油价格也交投上涨，逼近36美元/桶。随着欧洲和中国新感染病例减少的消息传出，航空公司和旅游公司已开始领涨富时指数。

习近平前往武汉，标志转折点

虽然新冠疫情在意大利的传播进一步加剧，该国全境现处于封锁状态，但过去24小时，法国和德国的新增病例数量其实非常少。此外，中国国家主席习近平前往病毒爆发中心城市武汉进行考察，这是一个象征性的举动，表明中国现已经控制住了新冠肺炎疫情的传播。

英镑于预算案发布前走低

特朗普总统承诺的美国支出计划推高美元兑其他主要货币，尤其兑英镑和欧元走势强劲。对英镑来说，目前主要焦点已转向周三，届时英国新任财政大臣苏纳克将提交他的第一份预算，并概述英国应对新冠肺炎病毒的财政措施。

相关主题： 英镑 股指 Coronavirus

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