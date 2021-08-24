嘉盛集团：市场情绪指南：其含义、指标和交易途径

何为市场情绪?

市场情绪是投资者和金融市场其他参与者的群体态度。它体现了市场作为一个整体对未来价格走势的展望。当价格走高，则表明市场情绪看涨，上行趋势或可持续，而价格走低则表明市场情绪看跌。

市场情绪不一定取决于基本面，它更多地为投资者态度所左右。正因如此，市场情绪往往被视为一种心理现象。这就好比大众心理，人们喜欢随大流，而不是保持自己的看法。恐惧和贪婪等情绪往往会渗入交易领域。

举个例子，假设比特币正在增值。已经持有比特币的投资者所持资产价值上升，这就导致其他人（多数为交易新手）都希望进入这个市场，赚取利润。随着比特币需求的升温，看涨情绪推动比特币价格进一步上涨。最终，由于市场价格太过高企，投资者不愿继续跟进，于是选择平仓，从而导致比特币价格下跌。

股票市场的投资者情绪

股票市场的投资者情绪是对单个公司股票和/或整个股票市场未来价格模式的集体判断。股票市场的市场情绪是最容易衡量的，因为某只股票的市场兴趣量每天都会被衡量，并纳入交易所报告。

实际上，市场情绪本身就是用来寻找估值过高或过低股票的流行指标。通过了解股价交易价格是高于还是低于其内在价值，投机者不仅可以顺势交易，还可以在价格回落至更准确价格时受益。

某一市场情绪的变化往往会带来另一市场的变化。例如，当股票价值下跌时，黄金、白银和日元等避险资产的价格通常会上涨。因此，在考虑何时需要启动对冲策略时，情绪因素可以帮助你做出判断，借助于市场情绪，你可以找到通过一个头寸抵消另一头寸风险的相关性。

外汇市场情绪

外汇市场情绪是衡量有多少交易或交易员对一国货币持有某一特定观点的指标。由于货币通过与其他货币配对进行报价，某一头寸将同时体现出看涨和看跌情绪。例如，如果你对英镑前景看涨，而对美元前景看跌，你就会做多英镑/美元。

外汇交易为场外交易（OTC），这就意味着其成交量报告的可靠性较低。鉴于此，也就更难获得既定时间内某一货币的交易兴趣数据。

如何解读市场情绪

由于观点及个人心理几乎无法准确衡量，我们很难解读市场情绪。不过，有一些技术指标可以用来收集价格走向数据，尤其当价格呈现极端走势时，则表明市场正在经历情绪化交易。

分析市场情绪指标可以帮助你评估某项资产的交易情况是否符合预期，交投价格是高于或低于其内在价值。

如前所述，由于数据在可获性和可靠性方面所存在的差异，根据资产是在交易所交易还是在场外交易，最为有用的情绪指标也将有所不同。

成交量

成交量是判断市场参与者感受最常见的指标。尽管成交量数据不能表明市场走向，但它可以为我们提供信息，帮助判断市场兴趣的浓度。

例如，如果我们查看某家公司股票成交量数据时，发现价格在持续上涨，但成交量却走低，这可能表明市场情绪正在减弱。

成交量实际上仅用于股票、期权、商品和期货等交易所交易资产，因为这些中心机构会记录所有交易，而场外市场则不一定可以提供可靠的交易数据。

交易员持仓报告（COT）

接下来最为常用的市场情绪指标可能是交易员持仓报告，尤其这个数据还是唯一可用来评估外汇市场的情绪指标之一。COT报告囊括了外汇市场上所有交易数据，包括多仓和空仓。

该报告每周五由商品期货交易委员会(CFTC)发布。报告详细描述了商业、非商业和不可报告（投机者）这三类交易员的整体市场兴趣。

通过了解其他交易员头寸情况，你可以对市场趋势做出判断，并建立自己的交易策略。

波动率指数(VIX)

波动率指数(VIX) 跟踪了标准普尔500指数的隐含波动率，也被称为恐慌指标。它通过期权价格来评估投资者愿意为标普500指数支付的短线价格。

波动率指数越高，则意味着市场越担心当前趋势即将逆转。与此同时，较低的隐含波动率则表示市场情绪仍将维持在当前水平。

高低差指数

高低差指数着眼于攻入52周高点的股票数量，并将其与探入52周低点的股票数量进行比较。这个指数被用来判断股票和指数(总体上)是正在上涨还是下跌，也可以用来衡量走势强度。高低差指数通常适用于特定的全球指数，如标普500指数和纳斯达克100指数。

当指数低于30时，表明股票价格正交投于低点附近，市场情绪看跌。若指数超过70，则股票价格正交投于高点附近，市场情绪看涨。

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