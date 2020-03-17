金价或迎来反攻机会，收上1560剑指1800

金价或迎来反攻机会，收上1560剑指1800

2020/3/18 10:50:00

隔夜股市继续震荡，当时标普500指数反弹6%。美国公布一揽子规模达到1.2万亿美元的财政支出计划，其细节带动标普500指数收复前一段失地的一半。

这项支出的金额大概相当于美国GDP的5.5%，也明显高于市场传言的8500亿美元。值得注意的是，提议中的一揽子计划中将包含在4月末向个人与企业直接支付2500亿美元，四周后如若新冠大流行没有缓解迹象，再直接支付5000亿美元。

这样大剂量的刺激计划加上各国央行最近的宽松银根，应可缓解疫情造成经济长期陷入深度衰退的担心并在适当的时候一定程度上压制最近的波动性，确保市场回到较为正常的交易环境。基于这样的推理，我对黄金看法做了更新。

我们在过去两周的展望视频中警告过黄金的下行风险，部分原因在于为保持头寸在风险范围之内并向投资者返还资金，基金被迫了结头寸，造成“多杀多”的局面。

另一原因则是技术分析的结果。在最近几个月强劲上扬之后，我们等待黄金展开回调。这点我们在上周视频大约9分钟的时候谈过。

 “可望轻松回到1445区域，而那不会损害整体上涨趋势。”

本周回撤到1451低点后几乎到达2015年以来低点1046到两周前以来高点1703的38.2%回档位，而且多于以前的财政与货币宽松理由加之最近洗盘使形势更加清晰，我们认为黄金处于收复失地的有地境地。

如果守住本周低点1450低点，则突破并收上1560可能是黄金已经重拾上涨的第一个确认信号，目标1800。


A Golden Opportunity

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2019318日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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