什么是天然气？天然气如何交易？ - 嘉盛集团官网

什么是天然气？

天然气是形成于地表深处的、天然存在的碳氢化合物，用于发力、为房屋供暖及工业生产，被称为最便宜、最清洁和最丰富的自然化石燃料之一。

但因其存在形式为气态，必须通过管道运输或转换成加压液体才能运往海外。因此，天然气虽然是一种廉价的能源，但输出所需的基础设施的成本却很高。

作为全球最常见的能源来源之一，天然气深受交易者欢迎，而其波动性也为交易者营造既令人激动又充满风险的环境。

天然气深受欢迎，所以一般情况下不缺交易量，开平仓也比较容易。高流动性使其具备点差收窄的可能性。

如何交易天然气？

天然气交易途径多种多样，其中最流行的是期货、期货以及股票和ETF。

天然气期货

天然气期货是一种双方合同，规定在未来某个既定日期以既定价格交换一定数量的天然气。交易者在天然气期货到期时以实物交割或以现金结算。

如果天然气市场价格高于合同约定的价格，买方能够以较低的价格购买天然气，但如果市场价格低于合同约定的价格，买方必须以较高的价格购买天然气。天然气期货的设计理念是，公司和投资者可以提前锁定一个价格，有效对冲可能产生负面影响的市场波动。

天然气期货的交割基础是美国多条管道的交汇点，即路易斯安那州的 Henry Hub 。天然气期货的合同价值 10,000 百万英热单位（ MMBtu ）的天然气，构成大多数其它衍生品的基础。

天然气期权

天然气期权与期货一样都属于衍生品，赋予交易者在设定的到期日以设定的价格购买或出售天然气的权利，但与期货不同的是，期权持有人拥有在到期时决定是否执行合约的选择权。

期权有两种类型：看涨期权和看跌期权。如果认为天然气的价格会上涨，可以买入看涨期权，如果认为天然气的价格会下跌，可以买入看跌期权。如果天然气的市场价格超过被称为行权价的设定价格，此时期权处于价内状态，可以执行以获取利润。

天然气股票

天然气股票是该行业相关公司的所有者单位。运输天然气需要管道，这意味着参与行业基础设施建设的公司股票最受欢迎。其它大的行业相关从业者包括天然气出口商和生产商。

知名天然气股票包括必和必拓、 Antero Resource Corp 和 Enterprise Products Partners 。值得注意的是，很多“天然气股票”可能也涉及其它能源，比如原油。所以，了解每家公司的业务，以及哪些因素将影响其股价非常重要。

天然气 ETF

天然气ETF是一种金融工具，透过该工具，交易者能够从单一头寸中获得一揽子资产的头寸。交易者可以交易持有天然气期货或参与该行业的公司股票的ETF。

天然气ETF的例子如下：

WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged，该基金旨在通过追踪彭博天然气SL指数， 两倍 复制天然气期货合约 的 每日变化。

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)，通过投资实物指数证券，尽可能地追踪STOXX Europe 600 Oil & Gas指数的 走势 。

SPDR 标普石油和天然气勘探和生产 ETF ，旨在提供与标普石油和天然气勘探和生产精选行业指数的总回报表现相对应的回报率。

如何投资天然气？

可以通过购买天然气行业的相关公司的股票和持有与天然气相关资产的ETF来投资天然气。与其它交易方式不同的是，这种方式下将无法投机于价格的下跌，但如果这些公司派发股息，能够获得额外的收益。

由于投资于天然气不一定能直接进入天然气市场，我们需要注意可能影响投资的其它因素，如公司盈利、供应链中断等。

影响天然气价格的因素有哪些？

和任何市场一样，天然气的价格由供求关系驱动，但由于天然气在经济中的核心作用，该大宗商品的价格可能因经济处于增长期或下降期而剧烈波动。

以下是影响天然气价格的其它一些主要因素。

天然气生产水平 - 当生产水平提高时，该大宗商品较易获得，所以价格往往下降，而市场的自然竞争会降低价格。

天然气储存量 - 当有大量的天然气储备时，通常意味着有大量的供应和低迷的需求，所以价格会被拉低。如果储存设施太满 - 就像 2020 年的石油储存情况 - 投机性投资者不想交割实物，从而可能引起恐慌。

恶劣天气事件 - 这些事件会中断生产，在冬季（取暖需求最高的时候）和夏季（需要空调的时候）尤其具有破坏性。高需求和低供应将推动价格上涨

其它燃料的供应与价格 - 随着世界经济开始向清洁能源过渡，天然气据信将被用于“弥补差距”，其可能推升需求。事实上，国际能源署认为，到 2040 年，天然气需求将上升 29% 。

天然气交易策略

一方面我们有可能建立天然气长期头寸，另一方面绝大多数天然气策略利用的是更短的时间周期。最受欢迎的是日间交易和波段交易。

但我们的交易策略和交易风格将取决于交易计划中所设定的交易目标。我们可以从其他交易者那里获得灵感，但重要的是要创建适合自己的风险偏好、交易方式和可用资本的策略。

天然气日间交易

日间交易是指建仓天然气并在交易日结束前平仓的策略 - 确保头寸不受隔夜波动的影响。作为一种短期交易方式，日间交易是投机具有高波动性天然气市场价格的一种流行方式。其目的是全天多次建仓、平仓，而不是单次买入并持有，规律赚取较小的利润。

与长期交易方法相比，日间交易确实需要投入更多的时间，我们必须全天监测市场以确保策略取得成功。大多数日间交易者使用止盈和止损单，确保未平仓头寸在交易计划规定的价位被关闭。

天然气波段交易

波段交易是一种中短期交易方式，尝试从几天到几周的天然气价格变动中获利。波段交易者将试图在行情的底部或顶部建立头寸，捕捉波段性走高或走低的行情。我们运用技术面分析确定天然气市场的支撑位和阻力位，流行的方法包括使用斐波那契回调和简单移动平均线等指标。

常见问题

如何交易天然气报告？

我们可以通过预测数据是否会对市场价格产生积极或消极影响来交易天然气报告。最常被关注的报告是美国能源信息署的每周天然气储存报告。如果储存能力增加，那么需求就可能上升，市场价格也可能随之上涨。如果储存能力下降，表明供应高于需求，价格可能下降。

天然气的交易单位？

天然气期货的交易单位是百万英热单位（MMBtu），一些国家则用千兆焦耳，而天然气报告显示的单位是Bcf，这是十亿立方英尺天然气英文的缩写。

天然气的交易时间？

天然气从美东时间周日下午6点到周五下午5点，即英国时间周日晚上11点到周五晚上10点，每天24小时交易。格林威治标准时间晚上10点到11点为盘中休市时间。

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