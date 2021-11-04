通胀数据或刺激Erdogan继续降息- 嘉盛集团官网

土耳其央行在上次会议上决定降息200个基点，从18%下调至16%，预期仅为降息50个基点。而当时的背景是通胀率上升至19.58%，创下2019年3月以来最高点。土耳其央行为什么那么做？正如我的同事Matt Weller所指出的，土耳其总统解雇多任央行行长，其中包括唯一一位在前次会议反对降息的行长。Erdogan精心挑选三位继任者而且这些人无一例外地决定降息。只是三人决定降息的幅度远超预期。

土耳其在周三公布了10月通胀数据，结果显示表面年率为19.89%，略微高于19.58%的前值，为2019年1月以来最高点，但通胀年率未及预期的20.4%，可能是由于10月21日降息200个基点。土耳其央行下次会议将在11月18日召开，从前次会议降息判断，取而代之的三位行长将遵照总统意愿行事。通胀低于预期是否带给总统在下次会议上再度降息的信心呢（但当然，表面上看那不是他的决定）？

弱于预期的通胀数据推动美元/土耳其里拉逼近10月25日创下的历史高点9.8496，当时价格形成射日之星K线形态，表明准备回撤，伴随着RSI处于超买位且与价格背离，回撤意味尤为明显。但该货币对到目前为止的表现与市场分析背道而驰，周三最高摸至9.7823。

来源: Tradingview, Stone X

美元/土耳其里拉4小时图站上10月25日以来高点，上看10月25日高点到10月26日低点行情的127.2%扩展位，即9.9844附近，以及心理整数关口10.0000。下个阻力位在同期行情的161.8%扩展位10.1353附近。支撑位在10月26日低点与9月中旬以来上斜趋势线相汇的9.4297附近，然后是10月20日低点9.2049。

来源: Tradingview, Stone X

土耳其总统目前在幕后操纵央行，看到周三的通胀数据后或许相信自己迫使央行行长降息的做法正确。但一旦市场期待更多的降息，请小心美元/土耳其里拉引爆止损单后站上10.000。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan