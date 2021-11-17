美元/土耳其里拉击破10，会摸至11吗？- 嘉盛集团官网

美元/土耳其里拉周一击穿10.00，周二大举上攻，摸至10.4386，接近3.8%的日图波动区间高点。自从9月7日触及8.2718之后，美元/土耳其里拉高歌猛进，涨逾26%。这种一开始看似由全球通胀上涨引发的走势已变成土耳其总统Erdogan个人的奇观。Erdogan曾表示，不希望土耳其央行加息，尽管最新的10月通胀年率高达19.89%，其中贡献最大的是食品价格的上涨。Erdogan甚至解雇那些反对降息的央行行长，代之以愿意降息的人选。所以，土耳其央行在上次会议上降息200个基点，将基准利率从18%下调至16%，幅度远高于市场预期的50个基点。在土耳其高通胀和降息以及美国通胀（上涨但涨幅为远低于预期的6.2%）和美联储处于缩表/“很快加息”模式的联袂作用下，美元/土耳其里拉每日都创下新高。

土耳其央行将于周四召开会议，有关预期是再降息100个基点，将利率下调至15%。新的通胀报告将到12月3日才会发布。但土耳其央行委员会在上次会议上指出，“供应端的临时因素留给利率的下调空间有限，这种情况将持续到年末”。所以，土耳其央行委员会最终降息幅度有可能不及市场预期的100个基点？另外，土耳其里拉兑美元自10月21日以来下跌近12%，周二的大举上攻可能只是引发了10.000上方的止损盘后的惯性走势。所以，美元/土耳其里拉可能在土耳其央行周四会议之后呈现“听传闻买进、见事实沽出”的行情。

美元/土耳其里拉在土耳其央行上次会议召开的当天强力站上2018年年中以来的上斜趋势线，即9.2050附近，两天后试图回撤并形成了射日之星K线形态，但多头借机增持。该货币对继续走高，每天创下新高，下个目标在10月25日高点到10月26日低点的261.8%扩展位，即10.5484附近。该位之上的阻力在心理整数关口11.0000。请注意，RSI高于87，表明价格严重超买。但在价格处于抛物线式上涨的环境中，震荡指标并不可靠。

来源: Tradingview, Stone X

在4小时图上，当美元/土耳其里拉站上10的时候也攻克了上升楔形的上斜趋势线。第一支撑位在该趋势线与心理整数关口，即10.0000-10.0333区间，然后是楔形的下轨趋势线9.90附近，接着是10月24日上影线高点构成的水平支撑位9.8486。请注意RSI处于严重超买区域，但和上述日图的情况一样，在抛物线行情中最好不要依赖RSI指标。

来源: Tradingview, Stone X

美元/土耳其里拉过去几周抛物线式上涨，上破至10上方的历史新高且途中攻克止损单。那么，站上10只是土耳其央行会议召开前的“听传闻买进、见事实沽出”行情吗？如果土耳其央行一如预期降息100个基点，或降息幅度不到100个基点，请小心美元/土耳其里拉暴跌的可能性。

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