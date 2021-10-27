亚洲市场开盘报告：鲍威尔认可是时候缩表但否认是时候加息- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 0 点， 涨幅 0 % ；目前看现货市场开盘可能报在 7,415.50

日本日经 225 指数期货下跌 180 点，跌幅 0.62 % ；目前看现货市场开盘可能报在 28,624.85

香港恒指期货下跌 102 点，跌幅 0.39 % ；目前看现货市场开盘可能报在 26,024.93

中国 A50 指数期货目前跌 48 点，跌幅 0.3% ， 现货市场开盘可能报在 16,141.35

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数上涨 14.25 点，涨幅 0.2 % ，收报 7,204.55

欧洲 Euro STOXX 50 指数上涨 33.08 点，涨幅 0.8 % ，收于 4,188.81

德国 DAX 指数上涨 70.42 点，涨幅 0.46% ，收于 15,542.98

法国 CAC40 指数上涨 47.52 点，涨幅 0.71% ，收报 6,733.69

美国市场上周五盘情况：

道指上涨 73.92 点，涨幅 0.21% ，收于 35,677.02

标普 500 指数下跌 4.88 点，跌幅 0.11% ，收在 4,544.90

纳斯达克 100 指数下跌 134.525 点，跌幅 0.87% ，收报 15,355.07

股指：

鲍威尔在上周五的一次网络会议上表示，“我确实觉得是时候缩表了；但我也确实不认为到了加息的时候”。他之所以这么说是因为劳动力市场萎靡（就业岗位相比疫情前还是少了500万个）。鲍威尔声称，在流失的就业岗位（很可能于明年实现）补足之前，将保持利率在近零水平。

标普500指数盘中在鲍威尔上述评论发表之前创下历史高点，后回落至2天低点，收盘则走平，呈现一根Rikshaw Man十字星。E-mini期货合约4小时图在其历史高点处遇阻并形成看跌吞噬K线。而且，美国10年期国债收益率在日图上形成看跌吞噬K线。

ASX200指数日图守住趋势线支撑，上周后三天都收在7415附近。我们现在期待其打破当前盘整向上突破。

恒指走势差不多，盘整了三天，目前看有可能在25800缺口支撑位上方筑底，后市阻力在26500高点和落在26700-27860阻力区域的200天指数移动均线。

ASX 200 指数的内部情况 :

ASX200指数2021年10月24日收于7415.5，涨幅为0.00%

板块方面，休闲消费最强，上涨 1.35 % ，而能源最弱，下跌 2.08%

11 个板块有 6 个板块收高

105 只个股（占比 52.50 % ）上涨， 80 只个股（占比 40.00 % ）下跌

67 % 的个股收上其 200 天均线

61.5 % 的个股收上其 50 天均线

67.5 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 4.00%-Healius Ltd(HLS.AX)

+ 3.17%-Wesfarmers Ltd(WES.AX)

+ 2.93%-Auckland International Airport Ltd(AIA.AX)

跌幅居前的个股:

· -8.06%-Lynas Rare Earths Ltd(LYC.AX)

· -6.17%-Aurizon Holdings Ltd(AZJ.AX)

· -4.02%-Mineral Resources Ltd(MIN.AX)

外汇市场：土耳其总统下令驱逐外交官，关注里拉后市走势

美元指数连续第三周收低，但正试图在93.50附近的3月高点上方筑底。如果站上上周五高点，则攻克20天指数移动均线，可能暗示正在上修。

纽元/加元日图回撤后形成看涨pinbar，目前我们期待价格守住0.8790，跟随本月低点以来的反弹走势上行。澳元/加元上周上破头肩底形态，现正试图在0.9200上方筑底。

土耳其央行上周降息200个基点，导致土耳其里拉继续暴跌。有报道称，土耳其总统已下令驱逐（包括美国和新西兰在内的）10名西方国家外交官，理由是这些国家签署联合声明，要求释放政治犯Osman Kavala。所以，里拉后市可能继续下跌。美元/土耳其里拉目前上涨0.05%，探入上周创下的历史高点。

澳元/美元震荡下破0.7550，目前探入趋势支撑，处于ABC修正形态的第3浪，如果发生“等波浪长度”的行情（即浪A的长度=浪B的长度），则有可能跌至0.7415。如果扩大下行，可能跌至月图枢轴点附近。

考虑到上周五阴线实体较长，月图第一阻力位或抑制其上涨。如果下破0.7450，可能暗示接下来走弱。

今天亚洲时段经济数据基本缺席，新西兰交易所也因公众假期关闭。

大宗商品：

黄金上周五冲上1800，最高涨幅达到1.8%，但涨势受鲍威尔评论影响昙花一现，日图收盘形成看跌pinbar，报在1792。对于该黄色金属，我们继续中立，等待市场之手发挥作用。

白银的冲高势头在9月高点遇阻，遭遇了相似的命运，但其日图看涨结构在两种金属中较为坚定。

后市展望 ( AEDT 时间 )

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