亚洲市场开盘报告：鲍威尔认可是时候缩表但否认是时候加息- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：
- 澳大利亚ASX200指数期货下跌0点，涨幅0 %；目前看现货市场开盘可能报在7,415.50
- 日本日经225指数期货下跌180点，跌幅0.62%；目前看现货市场开盘可能报在28,624.85
- 香港恒指期货下跌102点，跌幅0.39%；目前看现货市场开盘可能报在26,024.93
- 中国A50指数期货目前跌48点，跌幅0.3%，现货市场开盘可能报在16,141.35
英国和欧洲市场收盘情况：
- 英国FTSE100指数上涨14.25点，涨幅0.2%，收报7,204.55
- 欧洲Euro STOXX 50指数上涨33.08点，涨幅0.8%，收于4,188.81
- 德国DAX指数上涨70.42点，涨幅0.46%，收于15,542.98
- 法国CAC40指数上涨47.52点，涨幅0.71%，收报6,733.69
美国市场上周五盘情况：
- 道指上涨73.92点，涨幅0.21%，收于35,677.02
- 标普500指数下跌4.88点，跌幅0.11%，收在4,544.90
- 纳斯达克100指数下跌134.525点，跌幅0.87%，收报15,355.07
股指：
鲍威尔在上周五的一次网络会议上表示，“我确实觉得是时候缩表了；但我也确实不认为到了加息的时候”。他之所以这么说是因为劳动力市场萎靡（就业岗位相比疫情前还是少了500万个）。鲍威尔声称，在流失的就业岗位（很可能于明年实现）补足之前，将保持利率在近零水平。
标普500指数盘中在鲍威尔上述评论发表之前创下历史高点，后回落至2天低点，收盘则走平，呈现一根Rikshaw Man十字星。E-mini期货合约4小时图在其历史高点处遇阻并形成看跌吞噬K线。而且，美国10年期国债收益率在日图上形成看跌吞噬K线。
ASX200指数日图守住趋势线支撑，上周后三天都收在7415附近。我们现在期待其打破当前盘整向上突破。
恒指走势差不多，盘整了三天，目前看有可能在25800缺口支撑位上方筑底，后市阻力在26500高点和落在26700-27860阻力区域的200天指数移动均线。
ASX 200指数的内部情况:
ASX200指数2021年10月24日收于7415.5，涨幅为0.00%
- 板块方面，休闲消费最强，上涨1.35%，而能源最弱，下跌2.08%
- 11个板块有6个板块收高
- 105只个股（占比52.50%）上涨，80只个股（占比40.00%）下跌
- 67%的个股收上其200天均线
- 61.5%的个股收上其50天均线
- 67.5%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 4.00%-Healius Ltd(HLS.AX)
- + 3.17%-Wesfarmers Ltd(WES.AX)
- + 2.93%-Auckland International Airport Ltd(AIA.AX)
跌幅居前的个股:
- ·-8.06%-Lynas Rare Earths Ltd(LYC.AX)
- ·-6.17%-Aurizon Holdings Ltd(AZJ.AX)
- ·-4.02%-Mineral Resources Ltd(MIN.AX)
外汇市场：土耳其总统下令驱逐外交官，关注里拉后市走势
美元指数连续第三周收低，但正试图在93.50附近的3月高点上方筑底。如果站上上周五高点，则攻克20天指数移动均线，可能暗示正在上修。
纽元/加元日图回撤后形成看涨pinbar，目前我们期待价格守住0.8790，跟随本月低点以来的反弹走势上行。澳元/加元上周上破头肩底形态，现正试图在0.9200上方筑底。
土耳其央行上周降息200个基点，导致土耳其里拉继续暴跌。有报道称，土耳其总统已下令驱逐（包括美国和新西兰在内的）10名西方国家外交官，理由是这些国家签署联合声明，要求释放政治犯Osman Kavala。所以，里拉后市可能继续下跌。美元/土耳其里拉目前上涨0.05%，探入上周创下的历史高点。
澳元/美元震荡下破0.7550，目前探入趋势支撑，处于ABC修正形态的第3浪，如果发生“等波浪长度”的行情（即浪A的长度=浪B的长度），则有可能跌至0.7415。如果扩大下行，可能跌至月图枢轴点附近。
考虑到上周五阴线实体较长，月图第一阻力位或抑制其上涨。如果下破0.7450，可能暗示接下来走弱。
今天亚洲时段经济数据基本缺席，新西兰交易所也因公众假期关闭。
大宗商品：
黄金上周五冲上1800，最高涨幅达到1.8%，但涨势受鲍威尔评论影响昙花一现，日图收盘形成看跌pinbar，报在1792。对于该黄色金属，我们继续中立，等待市场之手发挥作用。
白银的冲高势头在9月高点遇阻，遭遇了相似的命运，但其日图看涨结构在两种金属中较为坚定。
后市展望 (AEDT时间)
如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？
请按照以下简单的步骤开户
1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户
2. 账户开通后进行账户注资
3. 下载安装并登录交易平台即可交易
欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan