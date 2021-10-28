纽元交易指南- 嘉盛集团官网

关于纽元的介绍

纽元是新西兰和库克群岛、托克劳群岛以及英属皮特凯恩群岛等相关管辖区的国家货币和法定货币，于1967年被引入并取代新西兰镑，如今经常在外汇市场的十大交易最广泛货币排名中拥有一席之地。

新西兰的经济

根据2020年世界银行的统计数据，新西兰目前的GDP超过2120亿美元，人均GDP约为42,000美元。该国按名义GDP衡量的全球最大公司排名因此在第52位左右。它拥有发达的自由市场经济，主要产业包括铝生产、食品（特别是乳制品）加工和金属制造。

新西兰联储是新西兰的中央银行，负责监督货币政策、维护金融稳定。

新西兰的经济历史记录了从依靠当地资源生活的波利尼西亚部落，到19世纪欧洲定居者到来并开始与当地人进行贸易，最终建立了自己的社区。

欧洲人的到来给新西兰带来了银行机构，城镇逐渐发展。包括黄金在内的自然资源和矿物以及羊毛等农产品的新兴贸易，加速了城镇的发展进程。随着黄金储备的耗尽，新西兰加大对出口市场的发展力度，牧业产品成为主要的贸易商品。

到了21世纪，新西兰已经实现了经济的多元化，发展了旅游业。根据Statista的数据，如今旅游业占该国GDP的5.5%左右。新西兰贸易帐也在2020实现2011年以来首次贸易顺差。

哪些因素左右纽元的价格？

有多种因素影响纽元相对其它货币的价格，包括新西兰联储的货币政策决定、宏观经济发布和政治事件，也包括乳制品价格、旅游人数和国际收支（出口和进口价值）等。

交易者应当了解新西兰联储召开会议的日期以及关键报告的发布日期，这有助于掌握事态发展。

值得注意的是，一方面纽元本身可能走强或走弱，另一方面，在评估纽元货币对之前仍需考虑货币对中另一货币的表现。

货币政策

新西兰联储控制着新西兰的货币政策，为控制通货膨胀时将提高利率。例如，在2021年10月，为控制由建筑材料、农产品、运输和燃料成本上升引起的通货膨胀，联储七年来首次加息。利率的上升往往刺激外资投资，增加对该特定货币的买入需求。也就是说，纽元兑一篮子其它货币可能走强。

反过来，联储可以为了刺激经济增长而降息，这可能驱使投资者寻求回报率更高的货币，从而推低纽元的价格。

新闻报告

与交易其它一系列货币一样，交易纽元时需要考虑新闻报道，其中包括市场情绪（展示交易者净做多抑或净做空纽元）、通货膨胀数据、消费者信心，以及GDP本身（衡量经济活动的明确标准）。如上所述，牛奶和乳制品价格的波动以及旅游业方面的数据可能会对纽元产生特别重大的影响。

总的来说，GDP的上升往往与货币走强相关联，而GDP的下降则与货币走弱相关联。衡量经济状况的其它指标有零售销售、服务业和制造业PM。

政治/社会经济事件

政治和社会经济事件可以严重冲击所有货币的价格。例如， 2020年2月底疫情袭击全球经济时，纽元兑美元暴跌。原因是在经济持续不稳定的环境中，美元成为首选避风港，价格因此飙升至新的高度。

纽元简史

纽元的历史可以追溯到1967年，即其取代新西兰镑成为新西兰官方货币之时。在这个时间点之前，新西兰的货币政策由英国决定的，新西兰镑由独立银行发行。当纽元在7月面世时以1.43美元的价格与美元挂钩，即购买1纽元需要1.43美元。但随着英镑贬值，纽元到11月滑落到1.12美元。

1985年，纽元报在0.4444美元。1985年之后，纽元的价值由金融市场决定，最近交投于0.5400-0.8800区间。前者出现于2020年3月疫情爆发之时，后者出现的背景是2014年7月公布了强劲的出口和月度贸易顺差数据。

流行的纽元货币对

纽元/美元

纽元/美元是纽元和美元之间汇率的外汇代码，显示购买1纽元需要支付的实时美元价格。根据国际清算银行的数据，纽元/美元在全球交易量中排名第九。

由于该货币对包含了新西兰和美国的经济，交易者在交易时一直都需要考虑围绕着央行决策的基本面因素，即关注美联储和新西兰联储的关键政策决议，寻找可能影响该货币对的信息。

另外，由于新西兰是世界上最大的奶粉出口国，牛奶的价格对于纽元交易者来说同样重要。与此同时，交易者也要注意广泛农产品的价格。牛奶等农产品价格的上涨可能代表新西兰经济健康状况改善，预示纽元兑包括美元在内的一系列货币可能吸引买需。

由于交易广泛，纽元/美元被公认为流动性强的货币对。也就是说，交易纽元/美元遭遇滑点的风险被降至最低。

欧元/纽元

欧元/纽元是欧元和纽元之间汇率的外汇代码（英文有时写作“Euro Kiwi”），是次要货币对，显示购买1欧元需要支付的实时纽元价格。

该货币对不在外汇市场交易量前十货币对之列，但仍然是流动性较好的货币对。除了新西兰联储的货币政策决策外，交易者也应该注意可以影响欧元汇率并作用于包括欧元/纽元在内的欧元货币对的欧洲央行政策决议。

英镑/纽元

英镑/纽元是英镑和纽元之间汇率的外汇代码，显示购买1英镑需要付出的实时纽元价格。

该货币对英文写作“Kiwi”，其走势很容易受到英国央行和新西兰联储政策以及常见的地缘政治和其它各自影响英国和新西兰经济的基本面因素的影响。因为容易出现波动期，有效的风险管理尤为重要。

纽元交易时间

纽元从美国东部时间周日下午5点到周五下午4点、每周五天、每天24小时都可以交易。

一天中交易纽元的最佳时间将取决于读者选定交易的货币对。一般来说，在时段重叠时每个货币对的交投最为活跃。例如，当纽约和悉尼的外汇时段重叠时，纽元/美元的交易量更大。

开始交易纽元货币对

读者可以通过差价合约的形式交易纽元兑欧元、英镑和美元等主要货币，亦可交易诸多其它货币对。差价合约的交易方式只反映对外汇价格未来涨跌的看法，并不需要购买标的资产。

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