纽元/美元在周四第二季度GDP数据发布前走势停滞

昨天，新西兰总理杰辛达·阿登宣布，依照新西兰政府零新增战略，奥克兰将再封锁一周。

新西兰疫苗接种加速推进，令人振奋。66%的人已接种第一剂，33%的人接受了两针剂注射。在新西兰政府分别自丹麦和西班牙获得50万剂和27.5万剂辉瑞疫苗后，接种数字应该还会继续攀升。

周四第二季度GDP数据即将发布，加之市场对德尔塔病毒蔓延受控态度乐观，投资者对新西兰联储将于10月6日会上加息25个基点的预期已自90%上升至100%。

尽管周四的第二季度GDP数据反映了当前这轮封锁前的经济表现，但数据将确认经济在封锁管控引入前表现坚挺。市场预计第二季度GDP季率增长1.3%，之后于第三季度大幅下滑，并于第四季度重启经济复苏。

尽管纽元/美元多仓规模目前位列G10货币前列，但货币对抵御近期美国股市风险厌恶情绪的能力令人印象深刻。

话虽如此，只要纽元/美元保持趋势通道阻力及近期高点0.7140/70之下，则仍面临短线下探0.7000区域的风险。请注意，若纽元/美元突破并收于0.7175之上，回调预期落空，货币对或攻向0.7300区域。









来源：Tradingview.上述数据截止到2021年9月14日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。



