股指聚焦：道指大举突破至历史高点- 嘉盛集团官网

不少股市交易者至少听说过“圣诞反弹”的说法，即各大股指历史上在每年12月底倾向于反弹。

但有意思的是，对于这种流传甚广的说法，很多交易者并不十分清楚其起源，或者说并不熟悉其确切定义。根据Jeffery Hirsch的著述《股票交易员年鉴》，“圣诞反弹”正式的涵盖期间为前一年12月的最后5个交易日和新一年1月的前2个交易日。从过去半个世纪来看，股市在这段期间有大约75%的时间实现上涨，平均涨幅1.4%左右。关于这种季节性趋势的解释五花八门，从税收统筹到一般性的乐观情绪再到纯属巧合，应有尽有。但无论这种历史反常现象背后的原因是什么，都值得我们关注。

上述冗长的技术背景的介绍是为了告诉读者，今天是“圣诞反弹”期间的最后一天，截至此文发稿的过去7个交易日，道指上涨了2.5%，涨幅超过了该期间的历史平均涨幅，有可能确定股市在2022年的强劲基调。

如果换用更为传统的技术分析术语，我们可以说今天的反弹促使这个最受关注的美国股指大举突破至历史高点。如下图所示，道指（华尔街差价合约）业已站上36600区域的前高点，该区域也是2020年一季度以来疫情造成的崩盘行情的161.8%扩展位：

来源: Tradingview, StoneX

当然，突破行情取得最终成功之前都可能半途而废。所以，较为保守的多头可能希望等到收上36600大关的确认信号。但从价格走势来看，2022年的开局无疑是可喜的、向上的。展望后市，需要关注的价位在37200附近，那是11月和12月跌势的161.8%扩展位（图表上未显示）相汇之处。如果上半年多头可以持续发力，那么接着要留意一些整数关口，比如38000、39000，甚至40000。

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