股指聚焦：俄乌危机是否继续发酵并迫使道指下破关键支撑区域？ - 嘉盛官网

很多地缘政治分析师确定俄罗斯未来将控制Luhansk 和 Donetsk这两个争议地区，但不太确定的是，普京是否就此罢手以及乌克兰与西方国家将做何反应。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/2/28 14:03:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

美国股市因为总统日假期而延期一天开盘。受俄乌冲突升级影响，主要股指全线下挫，考验关键支撑位。

如果读者没有密切追踪俄乌危机，那么请注意，俄罗斯总统普京昨天正式承认乌克兰两个争议地区独立，并命令军队进入这些地区。乌克兰方面表示，不会与俄罗斯开战。但其它国家难免忧虑，英国就将此举定性为“入侵乌克兰”。西方国家已对俄罗斯及其重要人员展开制裁，但目前为止大部分举措看来相对温和。

很多地缘政治分析师确定俄罗斯未来将控制Luhansk Donetsk这两个争议地区，但不太确定的是，普京是否就此罢手以及乌克兰与西方国家将做何反应。对于交易者来说，未来数天里如果有迹象显示普京就此罢手并给冲突降温，可视为积极信号且利好冒险情绪。但若俄罗斯在入侵方面更进一步，不安的市场人士可能仓惶出逃。

地缘政治局势的不确定性发酵，道指（美国30指数）不堪重负下挫。如下图所示，股指下破了200天指数移动均线，目前考验在过去10个月构成可靠支撑的33,500-33,800关键区域：

来源: TradingView, StoneX

 

如果俄乌冲突升级，道指可能下破上述区域，打开扩大下行的空间，目标疫情后期整体反弹行情的23.6%38.2%回档位，两者分别落在32,500 30,000附近。而如果俄乌冲突缓和，交易者可能不约而同松口气，推动股指脱离当前支撑区域，反攻200天指数移动均线35,000附近。

对于（至少）99%并非东欧地缘政治专家的交易者来说，几乎可以肯定当前环境下短线交易最好以价格走势为指导。

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 俄罗斯 股指 Dow Jones 交易观点

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

俄乌停火曙光现，美元/卢布回落 - 嘉盛官网
三月 31, 2022 03:43 上午
    俄乌可能停火，美元下挫- 嘉盛官网
    三月 30, 2022 06:38 上午
      北约紧急峰会透露的信息推高黄金与美元/波兰兹罗提- 嘉盛官网
      三月 25, 2022 04:13 上午
        油价大涨的6大理由；美元/匈牙利福林同步走高- 嘉盛官网
        三月 24, 2022 03:31 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。