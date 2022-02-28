股指聚焦：俄乌危机是否继续发酵并迫使道指下破关键支撑区域？ - 嘉盛官网

美国股市因为总统日假期而延期一天开盘。受俄乌冲突升级影响，主要股指全线下挫，考验关键支撑位。

如果读者没有密切追踪俄乌危机，那么请注意，俄罗斯总统普京昨天正式承认乌克兰两个争议地区独立，并命令军队进入这些地区。乌克兰方面表示，不会与俄罗斯开战。但其它国家难免忧虑，英国就将此举定性为“入侵乌克兰”。西方国家已对俄罗斯及其重要人员展开制裁，但目前为止大部分举措看来相对温和。

很多地缘政治分析师确定俄罗斯未来将控制Luhansk 和 Donetsk这两个争议地区，但不太确定的是，普京是否就此罢手以及乌克兰与西方国家将做何反应。对于交易者来说，未来数天里如果有迹象显示普京就此罢手并给冲突降温，可视为积极信号且利好冒险情绪。但若俄罗斯在入侵方面更进一步，不安的市场人士可能仓惶出逃。

地缘政治局势的不确定性发酵，道指（美国30指数）不堪重负下挫。如下图所示，股指下破了200天指数移动均线，目前考验在过去10个月构成可靠支撑的33,500-33,800关键区域：

来源: TradingView, StoneX

如果俄乌冲突升级，道指可能下破上述区域，打开扩大下行的空间，目标疫情后期整体反弹行情的23.6%或38.2%回档位，两者分别落在32,500 和 30,000附近。而如果俄乌冲突缓和，交易者可能不约而同松口气，推动股指脱离当前支撑区域，反攻200天指数移动均线35,000附近。

对于（至少）99%并非东欧地缘政治专家的交易者来说，几乎可以肯定当前环境下短线交易最好以价格走势为指导。

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