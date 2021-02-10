如何开始交易白银：白银交易的完全指南

什么是白银交易？

白银交易是押注白银价格以从其价格波动中获利的行为，传统白银投资可能涉及买入与持有银条与银币，但白银交易可以不持有实物白银即可交易白银市场。

做出交易黄金的理由很多，比如纯粹投机、希望买入并占有实物黄金，或对冲不稳定性。

大部分白银交易通过期货、现货、股票与ETF的方式。您可利用这些方式从银价的涨跌中获益 - 市场的波动方向越符合您的预测，您的获利空间越大。而与您的预测方向背离程度越深，您的亏损将越多。

因应用于电子产品、餐具和珠宝，白银成为仅次于黄金的、交易频率最高的贵金属。认为白银比黄金的资金门槛更低的投资者对白银也有着旺盛的需求。

什么是金银比率？

金银比率用于确定这两种贵金属在任一已知时间点的比例关系，衡量以现货价格购买一盎司黄金需要的白银金额。比如，比率为66的话意味着买入一盎司黄金您需要66盎司白银。

金银比率在熊市期间通常上升，而在牛市期间通常下降。经济低迷期黄金价格高于白银，因为虽然两者都是避险资产，黄金的关注度明显高于白银。一旦经济开始回暖，黄金的价值回落，又再一次靠近白银的价值。

黄金价格在历史上总是高于白银的价格，但两者间的关系并非一成不变。两者受相似因素的影响，但并不意味着其价格相关。如果金银比率跌破1，白银可能取代黄金成为最具价值的贵金属。

是什么在驱动银价？

白银的价格取决于供需状况 - 如果白银需求高于供应水平，白银价格将上涨；如果白银供应超过白银需求，白银价格将下跌。白银价格的起伏比大部分其它金属都大，所以清楚记住影响市场的因素至关重要。影响银价的关键因素有：

经济与政治不确定性： 白银和黄金一样，在市场骚乱期用作避险工具。这两个贵金属在其它交易产品下跌时被认为具有保值功能。也就是说，黄金的避险资产声名来自其价值贮藏的传统用途与经久不衰的可靠性。随着通胀率上升，白银被视为优于高风险资产的财富贮藏工具

白银和黄金一样，在市场骚乱期用作避险工具。这两个贵金属在其它交易产品下跌时被认为具有保值功能。也就是说，黄金的避险资产声名来自其价值贮藏的传统用途与经久不衰的可靠性。随着通胀率上升，白银被视为优于高风险资产的财富贮藏工具 工业用途 ：白银具有高导电性、抗菌性和极强的延展性，这些特性都有助于营造稳定的工业需求。白银用途中有很多都是抗经济衰退的，比如，电池、水净化和牙科，不论处于怎样的商业周期中，这些用品都被视为必需品。

：白银具有高导电性、抗菌性和极强的延展性，这些特性都有助于营造稳定的工业需求。白银用途中有很多都是抗经济衰退的，比如，电池、水净化和牙科，不论处于怎样的商业周期中，这些用品都被视为必需品。 美元 ：和大多数其它大宗商品一样，白银以美元计价，所以美元的任何波动都可能提高或降低黄金对投资者的价格。比如，美元升值的话，以美元以外货币买入黄金的成本可能增加，从而导致需求下降。

：和大多数其它大宗商品一样，白银以美元计价，所以美元的任何波动都可能提高或降低黄金对投资者的价格。比如，美元升值的话，以美元以外货币买入黄金的成本可能增加，从而导致需求下降。 其它金属的开采。银很少以银元素本身的形式存在，而是与硫、砷和方铅矿(一种铅矿)等其他物质结合在一起。因此，银最常见于其他金属的开采过程中。所以，对铜和铅等金属需求的增加会导致白银供应量扩大。

如何交易白银

1. 创建一个交易账户

2. 选择想要交易的源生性白银市场

3. 开立首批仓位

4. 利用技术面与基本面分析监测您的交易单子

交易白银时您将运用衍生产品押注源生市场的价格，而不是买卖白银本身。选择我们，您有多种交易白银的方式，包括期货、现货、股票与ETF。

白银期货

期货合约是交易白银的主要方式。期货合约是在未来日期以规定的价格买卖白银的协议，到期交割时可以占有实物黄金，但也可以选择以现金结算。

交易员保留白银头寸直到到期日，届时或结算头寸或展期到新的合约期。

白银期货可以在世界各地的交易所交易，其中最知名的是美国的COMEX交易所。期货合约的质量与数量标准化 – 白银期货方面，一标准白银期货合约值5000盎司白银。

您可选择我们，利用基于源生市场的点差押注与差价合约交易白银期货。我们提供的白银期货的月度和季度到期日期与源生市场相同，不收取隔夜融资费用 – 所有成本在一开始就计入了点差。

白银现货

交易现货白银您可以在当时当刻的价格交易白银，这不同于期货，后者在未来日期按规定价格交换。

我们的现货大宗商品市场没有到期日，价格基于源生性黄金期货合约，即您可连续交易白银而无需因为到期而对头寸进行展期。

我们将现货市场差价合约称为‘Cash’，将点差押注称为‘Daily funded bet (DFB)’。我们的Cash和DFB提供的点差低低得多且无到期日期 –只需要为在每天市场休市后保留的头寸支付隔夜融资费用。

白银股票与ETF

交易白银股票与ETF是间接交易此贵金属价格的流行方式。

白银股票包括那些涉及白银勘探与开采业务的公司，以及涉及生产工业用白银的公司。因为白银一般是其它金属发现的副产品，所以这些公司通常也涉及其它金属的开采。

白银股票一般与银价正相关 – 当白银需求增加，这些公司从其发现中赚取更多。但因为需要考虑的金属很多，关注这些交易产品的需求同样至关重要。公司的成长与股票回报同样将影响股价 – 而这两者可能受到从消息到财报发布、生产成本与对冲活动方方面面的左右。白银行业的部分重要参与者包括Endeavour Silver Corp 和 Barrick Gold。

您也可以通过交易型开放基金（ETF）更深地介入白银市场。ETF的买卖方式与股票相似，不同的是前者的价值取决于白银股票或白银股票组合的源生性价值。