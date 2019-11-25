历史上，ASX200指数周图看跌外包线有多看跌？

截至上周五收盘，ASX200指数在未能守住6800上方后，构筑一条看跌外包周线，均值回归概率也随之攀升。

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2019/11/25 11:26:00
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截至上周五收盘，ASX200指数在未能守住6800上方后，构筑一条看跌外包周线，均值回归概率也随之攀升。考虑到与RSI形成的轻微看跌背离加之重回历史高点动量明显缺失，我们将探讨该经典K线形态的看跌可能性，看它能否制止股指12月的圣诞反弹。

测试：使用2000年4月以来路透社数据，我们过滤出周图上所有看跌外包线。然后，我们计算了看跌外包K线形成后的远期收益，以及远期收益中看涨收盘的百分比。

当我们测试看跌形态时，理想情况下，我们希望看到的是负值回报，看涨率低于50%。


  • 在看跌外包K线形成后一周，收高的情况往往高于收低或收平，中值回报也为正，而平均回报为负（目前，ASX200本周交投上扬，但我们会看看接下来的表现）。
  • 从这个数据组来看，在看跌外包K线形成后两周，平均回报最为看跌，看跌成功率最高（只有43.4%的时间收高）。还要注意，中值回报也是负数，这加强了两个结果之间的一致性。
  • 形态形成后1-6周之间的平均回报为负，但中值回报（或典型回报）为正，且50%的时间收高。这表明，一些异常值已将平均回报推入负值，但收高的次数通常要更多。

但是，由于这里过滤了所有看跌外包K线，因此，并未考虑趋势方向。所以，接下来，我们将应用一个规则，以形态必须收于10周均线上方或下方来作为基本趋势过滤器。



收于10周均线上方的看跌外包线

  • 一句话，根本不是非常看跌。
  • 此后1-6周间的平均和中值回报为正，且超过0值的看涨百分比平均预期积极。
  • 平均回报率和中位数回报率在1至6周后为正，平均预期为正，且看涨百分比高于零。
  • 有趣的是，中值回报在5-6周后开始加速。
  • 该形态（或本周）后一周看涨率75%!
  • 但自2000年以来，这种情况只发生了27次（通常最好至少发生30次）。


收于10周均线下方的看跌外包线

  • 这有点像……
  • 我们再次认为+2周是做空者的最佳选择，因为这时平均和中值回报双双看跌。此外，看涨收盘仅为24%，这意味着有76%的时间收低。
  • 这种关系在大约4周后破裂，此后中值回报超过50%时间为正。
  • 最终，选择短线反转较长线反转表现更优。
  • 然而，自2000年以来，这种情况只发生了25次，低于30次或以上的理想样本。


最终想法：

  • 看跌吞没K线出现两周后似乎最为利好空头，除非当时它收于10周均线上方（请注意，ASX200上周收于10周均线上方）。
  • 平均、中值和看涨收盘百分比在形态构筑后的6周后全部积极上行，看起来，如果有任何意义，这更像是一个空头陷阱信号。
  • 此外，12月历来是ASX200指数一年中最为看涨的月份。过去30年的平均回报率超过2%，过去30年、15年、10年和5年中有超过50%时间平均回报率为正值。
  • 考虑到ASX200指数12月的上涨趋势，且如果看跌吞没K线收于10周均线上方，回报为正值，因此，该指数仍可能在未来几周上行。




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