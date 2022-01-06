FOMC会议记录极其强硬，推低股市并推高美元/日元- 嘉盛集团官网

读者可能本来就认为FOMC立场强硬，但看到会议记录或许还是会深感震撼。FOMC在早些时候发布的12月会议的记录显示，成员们认为可在开始上调联邦利率后即以相对相较的速度开始削减美联储的资产负债表。还记得吗，FOMC在是次会议上决定将债券购买计划的削减金额翻倍，即从原来的每月150亿美元上调至每月300亿美元，本质是将美联储的量化宽松计划结束于3月份。FOMC成员当时还预测2022年和2023年各加息三次。但FOMC 12月会议既没有在会后声明亦没有在新闻发布会上提到收缩美联储的资产负债表时间，会议记录却显示美联储的资产负债表收缩速度可能快于上个周期。

成员们还认定，如果劳动力市场延续近期的改善步伐，可能在相对较短的时间里达到加息的条件。美联储主席鲍威尔曾早在8月就表示，最大化就业的标准已经满足减码债券购买计划所需的条件。FOMC现在更是暗示，就业标准接近于达到加息所需的要求。在这样的背景下，交易者将密切关注非农就业报告，观察其是否可以高于新增40万人的预期值。

CME Fedwatch工具显示，在上述会议记录发布后3月加息几率即跃升至68.5%。

来源: CME

股市闻讯下挫，其中道指跌300点，填补周一收盘以来的跳空缺口36,582.26。

来源: Tradingview, Stone X

美国政府债券收益率同样冲高，最高摸至1.70上方，创下2021年4月以来新高。

来源: Tradingview, Stone X

美元/日元因此收复当天失地且尝试测试昨天高点116.35，目前还差一小步。如果鹰派声音源源不断，则美元/日元后市可能上看2021年11月24日高点到2021年11月30日低点行情的161.8%扩展位，即117.34附近。

来源: Tradingview, Stone X

FOMC会议记录通常枯燥无趣，但这个月却引起轩然大波。会议记录提到削减美联储资产负债的时间问题，还提到“相对较快”加息的可能性，强硬立场显露无疑。在FOMC 1月26日会议召开之前，请留意美联储官员的评论。

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