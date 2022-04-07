FOMC会议记录强硬但在市场预期当中- 嘉盛官网

FOMC会议记录向市场披露了很多投资者业已清楚的信息，具体如下：

许多美联储官员表示，可能有必要进行 1 次或 1 次以上幅度为 50 个基点的加息

FOMC 支持展开为期 3 个月或略长的缩表阶段

资产负债表每月收缩 950 亿美元可能适宜（市场期待的金额在 800 亿 -1000 亿美元之间）

然而，这些似乎都是旧闻。在3月16日会议之后，美联储官员们众口一词，展现偏强硬的姿态。美联储主席鲍威尔在3月中旬表示，“如果需要，美联储将利率上调至中性水平之上”。而当被问到有什么事情可以阻止美联储5月加息50个基点时，鲍威尔回应道“势不可挡”。美联储理事布雷纳德昨天表示，“美联储做好了准备，一旦通胀与通胀预期指标暗示有需要，美联储将强力出击”。至于资产负债表，她暗示美联储可能开始“快速”收缩。另外，美联储官员乔治也发表了评论。她声称，FOMC必须考虑加息50个基点的选项。美联储官员Harker 和 Barkin今天呼应了她们的观点。

美元指数继续上攻100，上看第一阻力99.89，那是3月7日高点到3月30日低点行情的127.2%扩展位。如果攻克，可望上攻100.00的整数心理大关、前述行情的161.8%扩展位。下方支撑位在今天低点99.31附近、长期通道的上轨上斜趋势线99.00附近、水平支撑位98.43。

来源: Tradingview, Stone X

英镑/美元自1月13日在1.3788构筑短线高点后大幅度下跌，于3月14日考验了2021年12月8日低点到2022年1月13日高点行情的127.2%扩展位1.3000附近，但未能下破且反击1.3273附近的阻力位。该货币对眼下正在下挫，似乎再度考验1.3000。如果成功下破，可能先后下看2020年11月以来水平支撑位1.2854、前述行情的161.8%扩展位1.2793附近。阻力位在3月23日高点1.3298、水平阻力位1.3486。

来源: Tradingview, Stone X

3月16日FOMC会议的记录披露了一些好消息，但都是旧闻，美联储官员们最近的评论几乎众口一词指向强硬前景。但美元指数还是继续上攻100.00，而英镑/美元尝试考验1.3000附近。如果美联储官员继续透露强硬信号，前面提到的价位可能很快到达。

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