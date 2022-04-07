FOMC会议记录强硬但在市场预期当中- 嘉盛官网

FOMC 3月16日会议记录强硬，但没有披露新鲜的消息。

2022/4/7 13:17:00

FOMC会议记录向市场披露了很多投资者业已清楚的信息，具体如下：

  • 许多美联储官员表示，可能有必要进行1次或1次以上幅度为50个基点的加息
  • FOMC支持展开为期3个月或略长的缩表阶段
  • 资产负债表每月收缩950亿美元可能适宜（市场期待的金额在800亿-1000亿美元之间）

然而，这些似乎都是旧闻。在316日会议之后，美联储官员们众口一词，展现偏强硬的姿态。美联储主席鲍威尔在3月中旬表示，“如果需要，美联储将利率上调至中性水平之上”。而当被问到有什么事情可以阻止美联储5月加息50个基点时，鲍威尔回应道“势不可挡”。美联储理事布雷纳德昨天表示，美联储做好了准备，一旦通胀与通胀预期指标暗示有需要，美联储将强力出击。至于资产负债表，她暗示美联储可能开始“快速”收缩。另外，美联储官员乔治也发表了评论。她声称，FOMC必须考虑加息50个基点的选项。美联储官员Harker Barkin今天呼应了她们的观点。

美元指数继续上攻100，上看第一阻力99.89，那是37日高点到330日低点行情的127.2%扩展位。如果攻克，可望上攻100.00的整数心理大关、前述行情的161.8%扩展位。下方支撑位在今天低点99.31附近、长期通道的上轨上斜趋势线99.00附近、水平支撑位98.43

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

英镑/美元自113日在1.3788构筑短线高点后大幅度下跌，于314日考验了2021128日低点到2022113日高点行情的127.2%扩展位1.3000附近，但未能下破且反击1.3273附近的阻力位。该货币对眼下正在下挫，似乎再度考验1.3000。如果成功下破，可能先后下看202011月以来水平支撑位1.2854、前述行情的161.8%扩展位1.2793附近。阻力位在323日高点1.3298、水平阻力位1.3486

 

来源: Tradingview, Stone X

 

316FOMC会议的记录披露了一些好消息，但都是旧闻，美联储官员们最近的评论几乎众口一词指向强硬前景。但美元指数还是继续上攻100.00，而英镑/美元尝试考验1.3000附近。如果美联储官员继续透露强硬信号，前面提到的价位可能很快到达。

 

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 交易观点 外汇 美元指数 美国联邦公开市场委员会会议记录

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。