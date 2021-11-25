FOMC会议记录基调比预期强硬，欧元/美元顺势下挫- 嘉盛集团官网

2021/11/25 13:50:00
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113日的美联储会议上，FOMC终于宣布将开始收缩其每月债券购买计划，金额为150亿美元，涵盖100亿美元的美债和50亿美元的MBS。但FOMC当时也指出，可以根据实际情况调整减码的节奏。FOMC还修改了“过渡性”的措词，现在看来那是“预计影响因素是暂时的”意思。刚刚获得连任提名的美联储主席鲍威尔在当时的新闻发布会上表示，会议的重点是收缩量化宽松计划而非加息。他指出，只有当经济达到最大化就业，美联储才有可能考虑（通胀主因的）供应链问题的影响。美联储预测供应链问题的影响可能持续到明年。

随着上次会议以来的通胀数据飚升，包括BosticBullardWallerClarida Daly在内的 FOMC成员们，对美联储可能加快目前每月150亿美元缩表节奏的可能性呈现出越来越强硬的姿态。113日的会议记录显示，部分成员的立场确实较鲍威尔在新闻发布会上对市场的引导更为强硬。通读会议记录我们发现了一些更强硬的措词：

  • 部分委员建议将目前每月150亿美元的减码金额上调，以便委员会更好地调整联邦基金利率的目标区间
  • 多位与会者指出，如果通胀率继续高于目标水平，委员会应当做好准备，调整资产购买计划的节奏以及快于委员会当前预期的速度上调联邦基金利率的目标区间
  • 委员会成员普遍认为，当前处于高位的通胀基本反映的是那些可能属于暂时现象的因素，但判断通胀压力从当前水平到消退所需要的时间可能长于之前预期

 

结合美联储官员们近期的强硬评论，以及偏强硬的FOMC 113日会议的记录，欧元/美元走低也在情理之中。毕竟，欧洲央行的很多评论截然相反。欧元/美元4小时图最近击穿了20203月低点到20211月高点行情的61.8%回档位，攻克了5月底以来的下降通道的下轨趋势线，接下来的目标在遥远的330日高点1.1145引出的水平支撑位。但请注意，欧元/美元价格目前与RSI背离，表明价格有准备回升的可能性。在周四和周五流动性不足的美国市场，这种可能性显得尤其真实。水平阻力位在1.2260，然后是前述通道的下降趋势线，即1.1300附近，接着是1118日高点1.1374

来源: Tradingview, Stone X

 

FOMC会议记录透露的信息比鲍威尔的市场引导言论更加强硬，降低了美联储12月会议加快缩表节奏的门槛。另外，美联储官员们的评论一直较为强硬。这些是在暗示什么吗？更多的信息可能要等到鲍威尔与美国财长耶伦周二在国会作证，在那之前密切关注欧元/美元。美国假期到周二事件之间的这段时间里，该货币对可能遭遇一些获利回吐盘。

 

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