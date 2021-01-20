欧洲央行前瞻：观望模式

欧洲央行定于周四（1月21日）下午12:45宣布2021年第一次决策，然后在下午13：30召开新闻发布会。

预计按兵不动

欧洲央行在上次会议上推出多种重大举措，这次会议预计不会调整货币政策。12月，欧洲央行将其疫情紧急资产购买计划金额从1.35万亿欧元扩大至1.85万亿欧元，并将其延续时间延长9个月，至2022年3月。

上次会议以来欧元区制造业相对坚挺，但服务业PMI依然深陷萎缩区域，在德国、法国等大国继续处于封锁的环境中，暂时没有回暖的迹象。12月通胀年率同样低迷，报在-0.3%。

短线风险与中线升温的乐观情绪

伴随着新冠病例数增加、封锁管控趋严，短线风险进一步偏向不利的一面。疫苗投放花费的时间同样长于最初的期待。

欧洲央行的经济预测假设封锁管控持续到3月末，但随着新冠病例数与死亡人数增加且多国扩展封锁管控，这样的假设或许过于乐观。

与此同时，脱欧与美国更多刺激政策的前景构成利好。而且，随着疫苗投放加速、气温回升，新冠病毒病例数有望下降、经济活动有望回暖。有鉴于此，欧洲央行事实上可能采用相当乐观的基调，更多地关注乐观的中线进展而非近期风险。

欧元上涨

欧元最近几周持续上扬，引人瞩目。我们知道，欧洲央行正在监测欧元汇率的动向，请小心央行谈及欧元升值的问题。但欧洲央行不大可能采取任何行动。

欧元/美元技术面分析

欧元/美元在1.21附近承压，此前摸至时段内高点1.2158并自下降趋势线阻力回落，之后4小时图跌穿50期均线。不过，日图整体上涨的趋势保持完好。

欧元/美元目前交投于1.21，4小时图测试20期均线，如果攻克，可能先后考验关键支撑位1.2060和1.20。

上档方面，如果站上1.2160下降趋势线阻力，或打开摸至1.2220的空间。

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