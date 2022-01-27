利率之于金融市场的影响 - 嘉盛集团官网

什么是利率？

利率是资金的借贷成本，表示为总贷款的一定百分比 – 可能是现金、商品或财产。利率也是储蓄账户中存款能够取得的收益金额。

在偿还借款时，我们既偿还初始金额，即本金，还要偿还利息。也就是说，偿还的金额大于借入的金额。

谁决定利率水平？

利率水平由一国央行决定。

以英国为例。利率基础是英国央行设定的基准利率。英国央行上调或下调普通银行从英国央行借款的利率，继而影响消费者与企业借款的利率。

英国的银行与信用社基于多种因素考量并制定个人借款利率，其中主要因素是违约风险。如果借款人被认为极有可能不会偿还全部借款，适用的利率可能较高。

通胀如何作用于利率？

通胀与利率之间通常为反向关系。当利率处于低位时，通胀上升，即商品与服务成本增加。当利率处于高位，通胀可能下降。

但要注意，上述关系并非一成不变。在经济危机时期，利率可能处于低位且通胀几乎没有。新冠疫情期间就是这种情况。

央行的主要工作之一就是保持通胀可控。央行制定通胀目标，坚持在刺激成长的同时不会推升生活成本至难以负担的程度。大多数情况下通胀年率目标在2%-3%之间。

央行会利用利率影响通胀。通过上调或下调借贷成本，央行可以改变企业和消费者的支出习惯。接下来我们分情况探讨。

上调利率对通胀的影响

央行上调基准利率即上调借贷成本，鼓励银行对企业和消费者贷款收取更多的费用。但加息也会增加储蓄账户的存款收益，鼓励消费者留存存款。

经济中的支出水平因此降低，导致经济增长放慢。加息将使得货币供应趋紧、对消费品的需求减弱 – 冲击企业的利润。

需求减少但供应保持不变，会使得商品价格下降、通胀率下降。

下调利率对通胀的影响

央行下调基准利率时，传导到消费者和企业的利率同样下降。银行储蓄账户的存款成本效益降低，消费者取出存款用于支出与借入贷款的效益更高。

进入经济循环的资金量因此增加，提升对商品与服务的需求，也增加企业的收入。

商品需求增加但供应保持不变，企业可以提价，这时就出现了通胀。一定的通胀利好经济，但过度了会损害经济。

利率如何作用于金融市场？

利率影响经济、企业和消费者，继而作用于金融市场。

我们把金融市场划分为避险资产和风险资产，以更好地理解利率的影响。所有金融工具都包含一定的风险，所以我们避免使用“无风险资产”这样的说法，而是强调在涉及通胀和利率时，有些金融工具的风险更高。

避险资产是指那些无论在什么样的经济环境下都可以合理地确定将继续带来回报的资产。这方面的例子有债券、票据和国库券。

风险资产是指那些价格随着经济周期剧烈波动的资产。这方面的例子有股票、大宗商品和货币。

利率与债务欠款（债券、票据和国库券）

债券与其它债务欠款和利率之间通常为反向关系。债券期限越长，需要更长的时间反映央行的利率决策，对利率的变化就越敏感。

债券向投资者支付固定利率。如果市场利率下跌，债券固定的票面利率对投资者更有吸引力。但借款越容易，企业和政府对债券市场的依赖就越低，也就可以发行较低票面利率的债券。所以，即使债务工具的需求增加 – 推升债券的价格 – 回报率却可能下降。

反之，当利率上升，购买债券的回报可能还不如把钱留在储蓄账户。需求减少通常意味着债券价格下跌。此时债券投资者可能因为风险上升而要求更高的回报。

利率与股票

投资者通常可以非常快地对利率的改变做出反应，特别是随着专门等待消息面的投机者的崛起。

利率上升不利于企业，股票价格倾向于下跌。在利率上升时，消费者将资金存放于储蓄账户中而不是用于消费商品与服务，从而降低企业的利润增长率。企业用于分配的利润减少，可能导致投机者对短期股价的看法趋于负面。

而利率下降提升经济中的支出，可能利好股价。企业利润将增长，用于分红的资金增加，投资者和投机者可能看好企业前景。

利率对股市的影响同样受到经济现状的高度制约 – 所以经济环境至关重要。在经济萧条担忧中，低利率也可能利空股市。

比如，随着新冠疫情爆发美联储在2020年3月降息至零附近的水平，当时道指暴跌。低利率通常刺激经济增长，但对经济活动的封锁管控迫使股价暴跌。

利率与大宗商品

利率与大宗商品之间在历史上也是反向关系。

这背后的主要原因之一在于“持有成本”，其为描述持有某项资产所负担额外费用的术语。

哈佛大学的研究发现，利率处于高位时，储存大宗商品的成本同样增加。企业长期持有资产的意愿降低，可能削弱对大宗商品的买需。

再结合此时投资者倾向于为存款寻找更高的回报而不是持有黄金或白银，大宗商品价格往往因此下跌。

但利率下降时大宗商品的持有成本也减少，企业又变得愿意储存原材料，投资者也回去拥抱风险较高的资产。

利率与外汇市场

利率是外汇市场的主要驱动力量。一国央行制定的利率水平是决定一国货币价值的最大决定性因素之一。利率左右着外汇交易者对该国货币相对其它国家货币价值的评估。

在决定存款去向的时候，我们选择利率为2%的可能性大于只有1%的可能性。外汇市场也秉持同样的原则。

一国利率越高，其货币升值的可能性越高，原因在于该国的回报更高，国际投资者向其银行存入资金的意愿更强。“热钱”的涌入提升对该国货币的需求，从而推高货币价值。因此，以本币计价的进口成本降低，以外币计价的进口成本增加。

反之，利率较低国家的货币更有可能贬值。流入该国的海外资金减少，削弱本币的购买力，导致进口成本增加而出口成本减少。

一般情况下，外汇交易者买入利率更高的货币并卖出利率更低的货币，即所谓的套利交易。所买入高利率货币产生的利息增加投资者的利润。

不过，经济增长可能数年才会发生转变，市场情绪却是瞬息万变。这也正是外汇交易者极度重视宏观经济报告（比如消费者物价指数）和央行决议的原因所在。

如果加息，本币将升值，而如果降息，本币将贬值。不过也有出乎意料，所有的预测都落空的时候。

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