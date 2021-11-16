ASX200指数走坚，关注澳洲联储会议记录- 嘉盛集团官网

2021/11/16 13:37:00
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有消息称，中国正在考虑放松管制，允许有困难的房地产开发商抛售资产以避免违约的结局。另外，中国今天发布的经济数据显示，中国经济的表现好于预期，经受住了监管变化与恒大债务危机的考验。这使得今天延续乐观基调。

而在中美最高领导人网络会议于悉尼时间上午1145召开之前，市场坚定地预期双方对话后可能撤销部分关税以换取中国在知识产权问题以及包括钢铁、铝和太阳能电池板等关系紧张领域的让步。

上述这些背景可能令定于明天公布的澳洲联储11月会议记录和联储主席明天下午的讲话黯然失色，据预测记录和讲话都暗示2024年之前不大可能加息，甚至最早不会早于2023年年底。

由于澳洲联储立场依然温和、中国信心好于预期、ASX200指数完成了在上周低点7329.5处展开的不规则abc修正行情，接下来我们调整交易观点。

如果ASX200指数（现货指数）站上近期高点7477/87以来水平阻力带，则我们倾向于在7495做多，目标为反击8月高点7632，并且放置止损单。

最初的止损单会放置在7422，如果ASX200指数涨至7550一线，将上调止损单至7460

来源： Tradingview。文中提到的数字截至20211115日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

 

 

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