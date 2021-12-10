中国宣布上调RRR，美元/离岸人民币应声反弹- 嘉盛集团官网

中国方面最具影响力的消息是中国人民银行将金融机构外汇存款储备金率（RRR）自7%上调至9%

2021/12/10 17:44:00

中国11月居民消费品价格指数（CPI）年率上涨2.3%，创下20208月以来最高点，低于2.5%的预期值但高于1.5%的前值。猪肉价格下跌后，这次换成蔬菜和水果引领物价上涨。人行制定的2021年通胀目标为3%。另外发布的工业品出厂价格指数（PPI）显示，11月表面年率为12.9%，预期值为12.4%。在中国政府约束飚升的大宗商品价格的努力之下，PPI10月创下的26年高点13.5%回落。

但当天中国方面最具影响力的消息是中国人民银行将外汇存款储备金率（RRR）自7%上调至9%，即国内银行必须在储备中留置中更多的外币，这令人民币贬值。中国政府并未宣诸于口，但此举将有助于防护中国陷入困境的房地产市场。中国房地产开发商恒大和佳兆业集团最近都出现偿债违约的情况。中国上次上调RRR是在6月初（当时也是2007年以来首次），为的是注入流动性、推低人民币，但几乎没有奏效。美元/离岸人民币周三触及20185月以来最低点6.3304

2021年三季度甫一拉开帷幕，美元/离岸人民币就走弱且此后日图持续、缓慢下跌，形成下降三角形（绿色趋势线）的盘整形态。美元/离岸人民币终于在周三下破该三角形的底部且跌至上述6.3304低点。周四上调RRR之举则推动美元/离岸人民币反弹并击穿水平阻力位。

来源: Tradingview, Stone X

 

包括下降趋势线、50天均线、727日高点到128日低点行情的38.2%回档位在内的多个阻力相汇于6.400/6.406附近，美元/离岸人民币4小时图可能在该区域遇阻。如果攻克，上档有水平阻力位兼50%回档位所在的6.4242/6.4295一线。支撑位在周三低点6.3304，然后是20184月以来水平支撑位，即6.3246

来源: Tradingview, Stone X

 

CPI数据一度给美元/离岸人民币空头带来希望，但中国政府宣布上调RRR浇灭了空头的期待。请留意恒大危机是否继续扰动市场，如果是，中国政府又会采取哪些应对措施。另外也要观察，人行这次贬值人民币之举是否可以产生比之6月上调RRR更长远的影响。

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： USD/CNH 中国人民银行 交易观点 外汇

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

疫情搅动风云，美元/离岸人民币上看6.65 - 6.70区域- 嘉盛官网
Fawad Razaqzada
四月 26, 2022 05:02 上午
    美元/离岸人民币强势，澳元/美元和纽元/美元或跟随？ - 嘉盛官网
    四月 26, 2022 04:43 上午
      黄金预测：金属下跌但前景乐观
      Fawad Razaqzada
      五月 24, 2023 08:23 上午
        一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
        Matt Simpson
        五月 22, 2023 01:33 上午

            StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

            因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。