中国宣布上调RRR，美元/离岸人民币应声反弹- 嘉盛集团官网

中国11月居民消费品价格指数（CPI）年率上涨2.3%，创下2020年8月以来最高点，低于2.5%的预期值但高于1.5%的前值。猪肉价格下跌后，这次换成蔬菜和水果引领物价上涨。人行制定的2021年通胀目标为3%。另外发布的工业品出厂价格指数（PPI）显示，11月表面年率为12.9%，预期值为12.4%。在中国政府约束飚升的大宗商品价格的努力之下，PPI自10月创下的26年高点13.5%回落。

但当天中国方面最具影响力的消息是中国人民银行将外汇存款储备金率（RRR）自7%上调至9%，即国内银行必须在储备中留置中更多的外币，这令人民币贬值。中国政府并未宣诸于口，但此举将有助于防护中国陷入困境的房地产市场。中国房地产开发商恒大和佳兆业集团最近都出现偿债违约的情况。中国上次上调RRR是在6月初（当时也是2007年以来首次），为的是注入流动性、推低人民币，但几乎没有奏效。美元/离岸人民币周三触及2018年5月以来最低点6.3304。

2021年三季度甫一拉开帷幕，美元/离岸人民币就走弱且此后日图持续、缓慢下跌，形成下降三角形（绿色趋势线）的盘整形态。美元/离岸人民币终于在周三下破该三角形的底部且跌至上述6.3304低点。周四上调RRR之举则推动美元/离岸人民币反弹并击穿水平阻力位。

来源: Tradingview, Stone X

包括下降趋势线、50天均线、7月27日高点到12月8日低点行情的38.2%回档位在内的多个阻力相汇于6.400/6.406附近，美元/离岸人民币4小时图可能在该区域遇阻。如果攻克，上档有水平阻力位兼50%回档位所在的6.4242/6.4295一线。支撑位在周三低点6.3304，然后是2018年4月以来水平支撑位，即6.3246。

来源: Tradingview, Stone X

CPI数据一度给美元/离岸人民币空头带来希望，但中国政府宣布上调RRR浇灭了空头的期待。请留意恒大危机是否继续扰动市场，如果是，中国政府又会采取哪些应对措施。另外也要观察，人行这次贬值人民币之举是否可以产生比之6月上调RRR更长远的影响。

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