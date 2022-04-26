疫情搅动风云，美元/离岸人民币上看6.65 - 6.70区域- 嘉盛官网

新冠疫情爆发至今已两年多，相关消息仍能搅动金融市场的风云。因疫情蔓延，北京市朝阳区封锁部分区域，这令需求关切升温。本来大家以为上海市的封锁管控将会放松，谁料想一波未平一波又起。北京市目前是朝阳区进入封锁，如果全市封锁，不仅意味着中国需求减弱，也可能重新扼住供应链的咽喉，恶化通胀压力。各国投资者因此忧心不已。

人民币已连跌5天，此次跌幅更是超过1%，带动美元/离岸人民币涨至2020年11月以来最高点。澳元等商品货币随之走弱。隔夜中国股市跌逾5%，欧洲和美国股指期货同样承压下挫。原油、铜等金属悉因需求关切下挫。

所以，在其它世界大国紧缩银根之际，中国或不得不宽松银根，以助二季度经济增长实现目标。中国在数月前将今年经济增长率目标设置在5.5%左右，那是25多年的经济规划史上最低的目标值。而鉴于疫情现状，这样的目标可能都难以实现。

事实上，对中国经济的担忧之情推动美元/离岸人民币打破上周的盘整形态后大涨，技术面也涌现跟风买盘（即人民币抛盘）：

来源 : StoneX and TradingView

只要守住上周高点6.5477，则美元/离岸人民币短线阻力最小的方向可能就是“北上”，即人民币可能扩大下行。展望后市，极有可能涨至上图中的阴影区域，即6.65 - 6.70，那里是38.2%回档位和前支撑现阻力相汇处。在美国和中国货币政策进一步背离的预期作用下，或许稍加努力即可攻克该区间，然后继续反弹。

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