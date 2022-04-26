疫情搅动风云，美元/离岸人民币上看6.65 - 6.70区域- 嘉盛官网

疫情继续搅动金融市场的风云。

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/4/26 15:02:00
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

新冠疫情爆发至今已两年多，相关消息仍能搅动金融市场的风云。因疫情蔓延，北京市朝阳区封锁部分区域，这令需求关切升温。本来大家以为上海市的封锁管控将会放松，谁料想一波未平一波又起。北京市目前是朝阳区进入封锁，如果全市封锁，不仅意味着中国需求减弱，也可能重新扼住供应链的咽喉，恶化通胀压力。各国投资者因此忧心不已。

人民币已连跌5天，此次跌幅更是超过1%，带动美元/离岸人民币涨至202011月以来最高点。澳元等商品货币随之走弱。隔夜中国股市跌逾5%，欧洲和美国股指期货同样承压下挫。原油、铜等金属悉因需求关切下挫。

所以，在其它世界大国紧缩银根之际，中国或不得不宽松银根，以助二季度经济增长实现目标。中国在数月前将今年经济增长率目标设置在5.5%左右，那是25多年的经济规划史上最低的目标值。而鉴于疫情现状，这样的目标可能都难以实现。

事实上，对中国经济的担忧之情推动美元/离岸人民币打破上周的盘整形态后大涨，技术面也涌现跟风买盘（即人民币抛盘）：

来源: StoneX and TradingView

 

只要守住上周高点6.5477，则美元/离岸人民币短线阻力最小的方向可能就是“北上”，即人民币可能扩大下行。展望后市，极有可能涨至上图中的阴影区域，即6.65 - 6.70，那里是38.2%回档位和前支撑现阻力相汇处。在美国和中国货币政策进一步背离的预期作用下，或许稍加努力即可攻克该区间，然后继续反弹。

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 新冠疫情与交易 中国 USD/CNH 外汇

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

股指聚焦：疫情蔓延，中国A50指数暴跌- 嘉盛官网
Matt Weller CFA, CMT
四月 27, 2022 06:19 上午
    亚洲市场开盘报告：英国确认首例Omicron致死病例- 嘉盛集团官网
    Matt Simpson
    十二月 14, 2021 09:15 上午
      亚洲市场开盘报告：Omicron变异病毒在美国蔓延- 嘉盛集团官网
      Matt Simpson
      十二月 6, 2021 02:58 上午
        亚洲市场开盘报告：Omicron病毒扩散至29个国家- 嘉盛集团官网
        Matt Simpson
        十二月 2, 2021 03:17 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。