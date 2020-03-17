澳元/美元重点关注0.6000一线支撑的得失

尽管美联储等央行昨天宣布了一系列旨在支持经济、信贷与风险市场的激进宽松举措，股市还是经历了暴跌的一夜，其中标普500指数下挫12%。

股市隔夜的下跌反映了某种观点，即美联储为防经济衰退已经打完了所有的宽松与流动性“子弹”，以及一种担心，即各国为抑制新冠疫情推出更多严格的指导与限制将加剧经济放缓的态势。

另一方面，各国通过严格的个人隔离与封锁措施，可能带动新冠疫情病例数提前触顶回落，即转折点可能提前到来。而且，各国央行推行的宽松与流动性举措可能在未来一年保持不变；更多财政刺激政策有望出台。

但这些想法完全没能缓解饱受打击的澳元/美元的下行压力。一方面是因为澳元/美元和股市之间存在显而易见的联系，另一方面，澳洲联储昨天没有选择和美联储与另六家央行“共进退”，给市场造成了失望情绪。

交易员现在关注周四早上澳洲联储利率会议，据预测届时其再降息25个基点，并宣布启动澳洲版量化宽松计划。在这样的背景下，2008年全球金融危机时期创下的低点0.6007成为澳元/美元关键价位。

守住0.6000，可望反攻0.6600。如果站上0.6330，确认反弹正在进行中。但若澳元/美元下破/收于0.6000下方，下跌之路畅通无阻，直到0.5000一线低点。