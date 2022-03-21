亚洲市场开盘报告：标普500指数创下16个月最大单周涨幅，银价下看24 - 嘉盛官网

美国现货市场周五收盘情况：

道指涨 274.13 点，涨幅 0.8% ，收于 34,754.93

标普 500 涨 51.45 点，涨幅 1.17% ，收于 4,463.12

纳斯达克 100 指数涨 301.481 点，涨幅 2.14% ，收于 14,420.08

亚洲股指上周五收盘情况：

澳大利亚 ASX 200 收于 7,294.40

日本 Nikkei 225 收于 26,827.43

香港恒指收于 21,412.40

中国 A50 收于 13,792.44

欧洲市场上周五收盘情况：

英国 FTSE 100 上涨 19.39 点，涨幅 0.26% ，收报 7404.73

欧洲 Euro STOXX 50 上涨 17.12 点，涨幅 0.44% ，收报 3902.44

德国 DAX 上涨 25.03 点，涨幅 0.17% ，收于 14413.09

法国 CAC 40 涨 7.72 点，涨幅 0.12% ，收于 6620.24

美股上周连续反弹四天，周五更是强力收尾。标普500指数斩获2020年11月以来最大单周涨幅，周图形成看涨吞噬K线。但上周表现最好的还是纳斯达克100指数，其上涨8.4%并创下4周高点。周五也是12月以来成交最活跃的一天，这增强了我们的看涨信心。我们在周四的视频中详细分析了成交量指标，并给出看涨观点。纳斯达克100指数收盘略高于其50天指数移动均线，而且200天均线在14688，不到一天的平均真实波幅。

ASX 200:

上周技术股引领ASX200指数上涨，而AX24指数周四因为技术问题暂停交易，两相对比之下不可谓不讽刺。不过，ASX200指数上周还是反弹并取得不俗的成绩，上涨幅度为一年之最，收盘价为当周高点。后市障碍先后在7300和7358.3高点，我们认为在回踩7200后如果得到市场情绪的支持，有望摸至7400。

ASX200指数2022年3月20日收于7294.4，涨幅0.60%

板块方面，能源最强，上涨 2.22 % ，而休闲消费最弱，下跌 0.82%

11 个板块有 8 个板块收高

11 个板块有 3 个板块收低

11 个板块有 4 个板块跑赢大盘

118 只个股（占比 59.00% ）上涨， 68 只个股（占比 34.00% ）下跌

涨幅居前的个股:

+8.52% - Coronado Global Resources Inc (CRN.AX)

+8.28% - AVZ Minerals Ltd (AVZ.AX)

+7.82% - Home Consortium Ltd (HMC.AX)

跌幅居前的个股:

· -8.06% - Megaport Ltd (MP1.AX)

· -5.9% - Abacus Property Group (ABP.AX)

· -4.86% - Judo Capital Holdings Ltd (JDO.AX)

套利交易风行

澳元和纽元是上周最强主要货币，双双形成外包阳线，而日元为最弱主要货币。两者综合作用，造就澳元/日元和纽元/日元最强交叉盘地位，两者分别摸至四年半高点和5个月高点。

美元/日元自2016年2月以来首次收上119。加拿大零售销售年率增加3.2%，表现强劲并助涨加元，使得加元/日元创下6年高点。欧元/加元同样打破我们在周五欧洲市场开盘报告中强调的对称三角形形态，并且收盘时4小时图开始构筑潜在看跌旗形形态。

黄金黯然失色

黄金上周下跌3.2%，跌幅为近9个月之最。周五金价在1950附近遇阻后走弱，收于20天指数移动均线下方。我们尚不清楚（从其历史高点下方不远处调头下跌以来的行情）是否已构筑修正低点，但可以看到下跌波动性已减弱。而且，周三在50天指数移动均线与1900附近形成的锤子形态同样表明低点已落地，但需要动能调头向上予以确认。无论如何，黄金本周都值得关注。

白银波动高点就位？

我们曾指出，白银日图有波段做空机会。银价上周打破上涨通道后回调至破败趋势线并受阻，周五于38.2%回档位构筑看跌吞噬K线，表明波段高点已就位，构成了3浪逆势行情的一部分（其中第2浪于周四形成高点后结束）。受制于25.54我们继续看跌，目标包括周三低点及24.00。在周五区间内展开小级别回调时再逢高做空可以改善风报比。

后市展望 (AEDT 时间 )

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan