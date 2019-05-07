大跌后的A股，且行且珍惜

在上一周《直击A50--A股大雾弥漫，潜龙勿用》中我们表示“更明显的是MACD技术指标，出现了快慢线的死叉和典型的双背离技术形态。行情的回调已经开始并得到了确认。” A股的回调我们看到了，也分析道了。但客观讲昨天的巨大跌幅还是颇为意外，上证指数跌幅达5.58%，创业板指最多跌了8个点。上一次这样的下跌，可能要追朔到15年的股灾了。

作者： 
2019/5/7 21:20:00
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在上一周《直击A50--A股大雾弥漫，潜龙勿用》中我们表示“更明显的是MACD技术指标，出现了快慢线的死叉和典型的双背离技术形态。行情的回调已经开始并得到了确认。” A股的回调我们看到了，也分析道了。但客观讲昨天的巨大跌幅还是颇为意外，上证指数跌幅达5.58%，创业板指最多跌了8个点。上一次这样的下跌，可能要追朔到15年的股灾了。

昨日下跌的背景是巨大的“反差效应”。在五一假期前，市场普遍预计中美贸易谈判可能会和解，市场本身也是一片暖暖的牛市氛围。

在假期中港股再度跃上3W点大关，并且银行券商领涨。招商银行大涨5.81%，农业银行涨3.24%，工商银行涨2.95%，建设银行也上涨2.97%；中信证券暴涨6.12%，中国银河涨5.33%，国泰君安涨4.88%；保险股表现亦不俗，中国太平涨6.19%，中国财险涨6.14%，中国人寿上涨2.74%。有了节前的良好市场情绪和节中港股的垫底和指引，大家会很自然的想周一开盘的A股也不会差，甚至应该是假期后红盘。银行，保险，证券可是A股市场的中流砥柱。

当星期一来了后，市场突然面临和原本认知很大差异的中美贸易谈判结果，投资者惊魂未定，仓促应对。

在技术面上，此轮下跌带动行情回归测试250日均线（上证指数）。2018年A股的熊市就是从下破年线开始，进入到2019年后行情上破年线，上破后回抽确认在技术层面上很正常。此轮下跌并不能说明行情是带动A股走熊了。

 

A50的走势比上证指数要强很多，经历过昨日的大跌，行情还未下破前低（12120）。对于前低都未破的行情，谈熊更是太早。目前为止，A50走势上向上格局保持良好，根据趋势理论天图触底后大概率仍是向上运行。

作为投资者有时候很难，在高位的时候恐高，不敢追；行情跌下来了又恐转熊，不敢接。所以今天用了“且行且珍惜”，在暴跌过程中只有珍惜过，行过的人，才知道有多难，最后的结果拿到的多不容易。如说此话的那位明星！！

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